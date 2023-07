Meteo, Italia divisa fra temporali e anticiclone: le previsioni dal 4 luglio

Anche martedì 4 luglio prevalgono condizioni meteo instabili, accompagnate da improvvisi temporali, al Nord e su parte del Centro per le infiltrazioni di correnti atlantiche relativamente fresche; tempo soleggiato e stabile invece nel resto d'Italia, dove si farà maggiormente sentire la vicinanza dell’alta pressione.

Da mercoledì, poi, sul Centro-Sud si consoliderà la presenza dell’Anticiclone Nord-Africano, che oltre a garantire tempo soleggiato e stabile, farà anche salire le temperature, dando inizio a un’ondata di caldo intenso, specie nelle Isole Maggiori, dove le temperature torneranno a superare i 35 gradi con possibili picchi, nel fine settimana, anche di 40 gradi e oltre. Al Nord la situazione rimarrà piuttosto instabile fino a giovedì, con improvvisi temporali e caldo contenuto, poi da a partire da venerdì il rinforzo dell’alta pressione africana porterà anche sulle regioni settentrionali un tempo più stabile e un deciso aumento del caldo e dell’afa. Nella seconda parte della settimana, quindi, su tutta l'Italia prenderà gradualmente il via la seconda ondata di caldo africano di questa estate.

Le previsioni meteo per martedì 4 luglio

Martedì alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord, con improvvisi rovesci e temporali, diffusi soprattutto fra pomeriggio e sera. A tratti un po’ di nuvolosità anche sulle regioni centrali, con la possibilità di isolati temporali pomeridiani su Marche, Abruzzo e Molise. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature massime in lieve calo al Nord e sul medio versante adriatico. Venti per lo più deboli, con qualche modesto rinforzo di Maestrale tra il Tirreno e le Isole Maggiori.

Le previsioni meteo per mercoledì 5 luglio

Mercoledì giornata tra sole e nuvole al Nord, dove nel pomeriggio si formeranno un po’ di rovesci e temporali su Alpi, Veneto e Friuli, con parziale coinvolgimento verso sera anche dell’Emilia Settentrionale; isolati rovesci e temporali anche sull’Appennino Settentrionale. Al Centro-Sud e Isole tempo in gran parte soleggiato, salvo un po’ di nuvolosità in sviluppo a metà giornata nelle aree interne montuose con la possibilità di brevi e isolati piovaschi in Appennino.

Temperature in aumento al Centro-Nord e Sardegna, stazionarie al Sud e in Sicilia. Venti deboli, salvo moderati rinforzi di Libeccio nel Mar Ligure e di Maestrale tra basso Adriatico e alto Ionio.