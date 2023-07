Italia rovente: caldo estremo e possibili record. Le previsioni meteo dal 17 luglio

L’Anticiclone africano continua a dominare lo scenario meteo, con un'ondata di caldo destinata a insistere ancora per molti giorni, facendosi addirittura estrema con picchi di temperatura che potrebbero oltrepassare i record storici, specie sulle regioni centro-meridionali.

L’apice della calura è atteso proprio tra lunedì 17 e mercoledì 19 luglio, con lo zero termico che, all’interno di questa bolla di aria rovente, si manterrà alla quota di 4500-4800 metri in corrispondenza dell’arco alpino. Le temperature saliranno probabilmente fino a 40°C sulla bassa valle padana e fino a 43-46°C nelle aree interne del Centro-Sud e delle Isole.

Le previsioni meteo per lunedì 17 luglio

Giornata soleggiata in tutta Italia, salvo dei temporanei annuvolamenti sulle Alpi, ma con basso rischio di precipitazioni; solo qualche isolato e breve temporale potrebbe interessare con maggior probabilità il settore alpino orientale nel corso del pomeriggio. Caldo in aumento: temperature massime generalmente comprese tra 32 e 40 °C, ma con punte di 41-43°C nelle zone interne del Centro-Sud e fino a 44-45 nelle Isole Maggiori. Venti a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 18 luglio

Quella di martedì sarà un’altra giornata di sole ed estremamente calda. Da segnalare solo qualche nube in sviluppo sull’arco alpino, con la possibilità di brevi rovesci o temporali fra pomeriggio e sera soprattutto sul settore centro-orientale.

Temperature stazionarie o in leggero ulteriore aumento: valori massimi diffusamente superiori ai 35 gradi, con punte oltre i 40 gradi nelle aree interne del Centro-Sud e fino a 45-46 gradi nelle Isole; molto calde anche le ore notturne con valori minimi quasi ovunque superiori ai 20 gradi e in molte zone non al di sotto dei 25 gradi. Venti in generale deboli a regime di brezza, con qualche rinforzo di Maestrale intorno alla Puglia.