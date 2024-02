Meteo prossimi giorni: l'alta pressione ci saluta, che tempo farà in Italia?

Stop all'alta pressione e al caldo anticipato che ha regalato nelle ultime settimane un clima mite e primaverile in buona parte d'Italia. Da venerdì 9 febbraio cambia tutto con l'arrivo della prima perturbazione del mese e il ritorno del freddo e della neve. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, ultimi giorni con l'alta pressione: quando torna l'inverno?

Dopo una lunga fase all'insegna dell'anticiclone che ha visto l'Italia godere di una sorta di primavera anticipata senza piogge, nevicate abbondanti e temperature che hanno sfiorato e anche superato i 20-22°, la circolazione atmosferica cambia da venerdì 9 febbraio con l'arrivo della prima perturbazione del mese. Piogge e nevicate tornano protagoniste dapprima nelle regioni del Nord per poi raggiungere anche il Centro-Sud con la colonnina di mercurio che subirà un brusco calo dei valori delle temperature che si assesteranno su valori in linea con il periodo. Il sistema nuvoloso investirà l'Italia durante il fine settimane con piogge e temporali che torneranno a bagnare diverse regioni, alcune delle quali a rischio siccità da settimane. Sulle Alpi torna la neve con accumuli importanti sopra i 1500 metri. Le temperature ancora con valori al di sopra della media, ma tutto cambia nel weekend con l'arrivo di una massa d'aria fredda.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 8 febbraio 2024: bella giornata di sole in Abruzzo, Molise, Puglia, settori ionici e Isole con il rischio di annuvolamenti nel settore dell’alto Tirreno. Non si escludono le prime piogge fra il Levante ligure e l’alta Toscana e nella Calabria tirrenica, mentre nelle prime ore del mattino ancora nebbie nella Valpadana orientale. Temperature ancora stabili. Nella giornata di venerdì 9 febbraio schiarite su Puglia, Calabria e Sicilia, ma tutto potrebbe cambiare con l'arrivo della sera. Nuvole e cielo coperto nel resto del paese, mentre al Nord e Toscana tornano le pioggie. Non solo, fenomeni intensi in Liguria e fra alta pianura padana e settore prealpino. Nevicate abbondanti, invece, sulle Alpi oltre 1500-1800 metri. Le temperature minime ancora in salita, mentre i valori massimi in lieve calo.

Meteo, nel weekend torna il freddo. Piogge e neve in Italia: ecco dove

Ma che tempo farà nel weekend? Il fine settimana tra sabato 10 e domenica 11 febbraio sarà segnato dall'arrivo della prima perturbazione del mese. Piogge e rovesci nelle regioni del Nord che metteranno finalmente fine alla fase di siccità determinando, complice anche una intensa ventilazione, il miglioramento della qualità dell'aria che nelle ultime settimane ha visto i valori di inquinamenti superare di gran lunga i livelli previsti dall'Oms. Sabato 10 febbraio il maltempo si estenderà dalle regioni del Nord anche verso il Centro-Sud con piogge e rovesci lungo tutto lo stivale. In aumento le temperature nei valori minimi, mentre nei massimi si registrerà un calo.

Nella giornata di domenica 11 febbraio tempo perturbato in buona parte del paese con piogge e rovesci non solo nelle regioni del Nord-Ovest, ma anche al Centro-Sud con fenomeni temporaleschi irregolari. In calo le temperature sia nei valori minimi che massimi. La prossima settimana sarà ancora all'insegna del freddo con l'afflusso di aria ancora più fresca sospinta da venti di Maestrale.