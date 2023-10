Meteo Italia, le previsioni di inizio settimana: torna il maltempo? Ecco dove

Dopo una domenica di stampo autunnale con sole e temperature miti, è previsto un peggioramento del clima in Italia per il passaggio di nuove perturbazioni che insisteranno nelle regioni del Centro-Nord. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, una perturbazione riporta piogge e maltempo da Nord a Sud

La breve tregua dal maltempo, che ha interessato buona parte dell'Italia, ha le ore contate. Dal pomeriggio di lunedì 23 ottobre è previsto un nuovo peggioramento del clima. In arrivo una intensa perturbazione che riporterà piogge e rovesci in buona parte delle regioni di Nord-Ovest che, nelle prossime ore, interesseranno anche il Centro-Nord e la Sardegna. Il passaggio della perturbazione n.6 di ottobre innescherà una nuova ondata di maltempo e non si esclude il rischio di nubifragi e tempeste d'acqua in diverse regioni del Nord, ma anche tirreniche e Sardegna. Da mercoledì 25 ottobre è previsto un lieve miglioramento, ma il rischio di piogge persiste all’estremo Nord-Est. L'ultima settimana di ottobre sarà all'insegna di condizioni di variabilità e clima mite con un lieve ridimensionamento delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 23 ottobre 2023: ampie schiarite al Nord-Est e al Centro-Sud, mentre nuvole sparse al Nord-Ovest con il rischio di piogge e fenomeni temporaleschi anche a ridosso delle Alpi. Con il passare delle ore è previsto un peggioramento delle condizioni climatiche anche a Nord-Est e nelle regioni del Centro con le piogge che interesseranno il Piemonte, la Liguria, Lombardia e Toscana. Le temperature massime in lieve aumento al Nord-Ovest e al Sud per la presenza di forti venti di Scirocco.

Le previsioni meteo di domani e prossimi giorni: che tempo farà in Italia?

Da martedì 24 ottobre 2023 una nuova ondata di maltempo colpirà buona parte d'Italia. Rovesci e fenomeni temporaleschi nelle regioni del Nord e Toscana, ma anche in Emilia Romagna, le coste dell'alto Adriatico fino alla Sardegna. Nel resto del paese cielo nuvoloso con il rischio di piogge diffuso anche in Marche, Umbria, Lazio e buona parte della Sardegna. Le temperature minime in rialzo, mentre le massime registreranno un calo al Nord e in Sardegna. Al Sud e in Sicilia ancora caldo con picchi di oltre i 30 gradi per la presenza del vento di Scirocco.

La giornata di mercoledì 25 ottobre 2023 sarà condizionata dall'arrivo della sesta perturbazione del mese che interesserà principalmente le regioni del Sud dove non si escludono fenomeni temporaleschi intensi. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche sull'estremo Nordest, Toscana, Umbria, Lazio e interno della Sardegna. Durante la settimana è previsto il passaggio di una serie di sistemi nuvolosi e di una nuova perturbazione in arrivo da giovedì 26 ottobre che investirà le regioni del Nord e la Toscana con fenomeni in intensificazione anche verso il Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Da venerdì 27 ottobre è previsto un leggero miglioramento con un fine settimana ancora incerto dal punto di vista del clima. Le proiezioni segnalano un prevalare di condizioni di variabilità con il rischio di qualche rapida pioggia sulle Alpi e regioni tirreniche.