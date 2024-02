Meteo Italia, le previsioni dei prossimi giorni: arriva l’atteso cambiamento e il maltempo?

L'anticiclone africano ha le ore contate in Italia. Da domani, infatti, arriva un'ondata di maltempo con piogge, freddo e neve in buona parte del paese complice il passaggio della prima perturbazione di febbraio. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia: cosa cambia dopo l'anticiclone?

Una vera e propria "rivoluzione" climatica è in arrivo in Italia. Dopo settimane di caldo anomalo e temperature miti con valori intorno ai 20°, le previsioni meteo delineano una inversione di marcia con il ripristino di condizioni di stampo invernale. L'alta pressione sta per lasciare il nostro paese con la circolazione atmosferica destinata a cambiare radicalmente complice l'arrivo della perturbazione n.1 di febbraio che da venerdì 9 febbraio colpirà dapprima le regioni del Nord.

Piogge e rovesci tornano nelle regioni settentrionali che tanto hanno sofferto nelle ultime settimane in condizioni di siccità e con livelli di inquinamento alti per l'assenza precipitazioni. La nuova fase di maltempo non interesserà solo le regioni del Nord, visto che da sabato 10 febbraio comincerà a muoversi diretta verso il Centro-Sud. Torna anche le neve sulle Alpi con accumuli importanti ma a quote piuttosto alte al di sopra dei1500 metri. Nessuno stravolgimento nelle temperature che resteranno ancora con valori al di sopra della media.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, venerdì 9 febbraio 2024: schiarite al Sud, in particolare su Puglia, Calabria e Sicilia. Cielo nuvoloso nel resto del paese con il ritorno di piogge e rovesci al Nord, Toscana ed Emilia Romagna. Il maltempo colpirà anche la Liguria e la zona fra alta pianura padana e settore prealpino. Nevicate sulle Alpi oltre 1500-1800 metri. Le temperature stazionarie con valori ancora al di sopra della media.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni in Italia: che tempo farà?

Il secondo fine settimana di febbraio sarà all'insegna del maltempo. Gli effetti della prima perturbazione del mese, infatti, si faranno sentire lungo tutto lo stivale. A cominciare dalle regioni del Nord dove torneranno piogge e rovesci, anche abbondanti, con un miglioramento della qualità dell'aria. Nella giornata di sabato 10 febbraio 2024, il sistema perturbato si estenderà anche alle regioni del Centro-Sud con fenomeni temporaleschi che insisteranno nel settore tirrenico e nelle Isole maggiori. Ancora in aumento le temperature per quanto concerne i valori minimi, in particolare al Centro-Sud, mentre le massime iniziano a calare al Nord.

Domenica 11 febbraio 2024 clima instabile e perturbato per la presenza della perturbazioni. Ancora piogge e rovesci nella regioni del Nord e neve in calo sotto i 1500 m al Nord-Ovest. Anche al Centro-Sud fenomeni temporaleschi. Le temperature in in diminuzione sia nelle minime che nelle massime complice anche i forti venti di burrasca. L'inizio della prossima settimana è ancora incerta: ma la perturbazione lascerà l'Italia diretta verso i Balcani. Non mancheranno le piogge, anche se per lo più in forma isolata nelle zone di Nord-Est e Sicilia. Continuerà ad affluire aria un po’ più fresca, complici i venti di Maestrale, con le temperature che si assesteranno su valori più vicini alla norma.