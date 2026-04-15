Meteo Italia oggi: piogge e sabbia del Sahara, poi svolta improvvisa. Le previsioni

Prosegue l'ondata di maltempo in gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni del Centro-Sud coinvolte anche oggi - mercoledì 15 aprile 2026 - da uno stato di allerta meteo gialla. Tutto cambia nelle prossime ore con il ritorno di un clima soleggiato e stabile complice la rimonta dell'anticiclone.

Meteo, ultime piogge in Italia: le previsioni

Piogge e rovesci anche oggi, mercoledì 15 aprile 2026, su gran parte delle regioni del Centro-Sud e Isole per il passaggio della perturbazione n.2 del mese. Clima in miglioramento, invece, al Nord.

Da giovedì 16 aprile 2026 tutto cambia sulla scia dell'allontanamento della perturbazione verso il Nord Africa, anche se non si escludono episodi isolati di instabilità all’estremo Sud e Isole. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese complice la rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre che da sabato 18 aprile interesserà tutta Italia con condizioni climatiche stabili e temperature in aumento.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 15 aprile 2026: nuvole in gran parte del Paese con schiarite sulle regioni settentrionali. Nel corso della giornata piogge e rovesci su Emilia Romagna e il Centro-Sud, ad eccezione della Toscana. Dal punto di vista termico temperature massime in crescita al Nord, Toscana e Sardegna, mentre in calo nelle regioni centrali adriatiche e in gran parte del Sud.

Giovedì 16 aprile 2026 clima soleggiato al Nord, Toscana, Umbria, coste del medio Adriatico. Nelle prime ore del mattino qualche nuvola su Lazio e Sardegna con il rischio di piogge seppur deboli e isolate nel basso versante ionico e nel pomeriggio su Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le temperature massime in aumento da Nord a Sud.

Meteo, torna il sole con la rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre

La parte finale della settimana è nel segno del sole e del caldo con la rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre che si farà sentire in tutto il Paese con un aumento delle temperature di anche 6-8° rispetto ai valori del periodo.

Nella giornata di venerdì 17 aprile 2026 sole diffuso lungo tutto lo stivale anche se non si escludono isolati rovesci o temporali pomeridiani sulla Alpi Marittime, nel Frusinate, sull’Appennino calabro-lucano, nei settori interne e meridionali delle Isole maggiori. In crescita le temperature al Centro-Sud e Sicilia, ma anche al Nord dove sono previsti picchi fino a 25-26°.

Anche sabato 18 aprile 2026 si delinea una giornata soleggiata, ma nel pomeriggio non si esclude qualche addensamento a ridosso dei rilievi con il rischio di occasionali e brevi rovesci di pioggia. Stabili le temperature lungo tutto lo stivale.



Per la giornata di domenica 19 aprile 2026 l'evoluzione è ancora incerta, ma si delinea un temporaneo incremento dell’instabilità atmosferica dapprima nelle zone interno del Centro e lungo l'Adriatico con il rischio di deboli piogge. Sole e bel tempo nel resto del Paese.

La tendenza meteo per la prossima settimana renderà possibile una circolazione più fredda e perturbata. Come sempre per conferme continuate a seguire i prossimi aggiornamenti.