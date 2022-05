Meteo, Italia nella morsa del caldo. Toccheremo picchi di 34 gradi: ecco dove e quando

L'Italia è nella morsa del caldo. Arriveremo, secondo le previsioni meteo, a toccare picchi molto elevati per il mese di maggio. Quando? A partire da venerdì 20 l'Anticiclone nordafricano si consoliderà abbracciando tutto lo Stivale e portando con sé un clima prettamente estivo, con cielo soleggiato e soprattutto un nuovo e generale aumento delle temperature. Secondo le ultime stime i valori massimi potranno toccare punte fino al 34 gradi. Ecco tutti i dettagli.

Meteo, previsioni: il caldo si intensifica dal 20 maggio 2022

Cosa ci attende? Come dicevamo dopo una piccola battuta di arresto della durata di un paio di giorni - mercoledì e giovedì - da venerdì 20 maggio il caldo tornerà a farsi sentire. In particolar modo nel fine settimana compreso tra il 21 il 22 - a parte qualche piccola eccezione che si verificherà localmente lungo l'Adriatico e in parte del Sud e della Sicilia con valori leggermente più contenuti - ci ritroveremo con la colonnina che segnerà dai 27 ai 32 gradi in tutta Italia da Nord a Sud. Non è da escludere, però, la possibilità sull'arco alpino della presenza di annuvolamenti e temporali.

Inizio settimana con temperature estive al Centro - Sud: arriva il grande caldo

L'inizio della prossima settimana sarà sempre all'insegna del grande caldo portato dall'anticiclone che, secondo le ultime tendenze meteo, abbraccerà soprattutto le regioni del Centro - Sud con il suo bel carico di aria calda. Si stima pertanto che dovrebbero addirittura verificarsi degli ulteriori rialzi delle temperature specialmente al Sud e sulle Isole. In queste zone si arriveranno a toccare, pertanto, anche picchi di 33-34 gradi e sfiorare addirittura i 35.

La situazione cambierà invece al Nord. In che modo? Dalla serata di lunedì 23 maggio sarà in avvicinamento una perturbazione che nei due giorni successivi attraverserà le regioni settentrionali portando piogge e temporali e pertanto anche un calo delle temperature.