Meteo prossimi giorni: dopo il picco di caldo, temperature in picchiata

La prima ondata di calore della stagione, causata dall'anticiclone nord-africano, sta già per esaurirsi in Italia. Caldo ed afa in attenuazione con temperature in calo da sabato 24 giugno per il passaggio della perturbazione n.5 del mese. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, una nuova perturbazione in arrivo

L’intensa ma breve ondata di caldo dell'estate 2023 è oramai agli sgoccioli visto che da sabato tutta la nostra penisola dovrà fare i conti con l'indebolimento dell'anticiclone nord-africano e con l'arrivo della perturbazione numero 5 di giugno. La nuova ondata di maltempo interesserà dapprima le regioni del Nord con piogge, rovesci e un clima instabile e variabile con un calo delle temperature. Non solo, gli effetti della perturbazione si faranno sentire nei prossimi giorni anche nelle regioni del Centro-Sud con un brusco calo termico accompagnato dal rinforzo dei venti di Maestrale e Bora. A peggiorare la situazione il passaggio della perturbazione che riporterà piogge e rovesci, anche di forte intensità, in buona parte del paese con il rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, venerdì 22 giugno 2023: nuvole nelle prime ore del mattino e temporali nelle zone di montagna del Nord-Est. Nel resto del paese bel tempo con sole al Sud e Sicilia. Tutto cambia nelle prime ore del pomeriggio con l'arrivo di rovesci e temporali, anche di forte intensità, sulle Alpi orientali, Venezie, Emilia Romagna, Lombardia, Umbria e interno della Toscana. Con l'arrivo del maltempo calano anche le temperature al Nord, nelle regioni del Centro e in Sardegna.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni

Sabato 24 giugno clima instabile e variabile su buona parte del paese. Nuvole, rovesci e temporali si segnalano sin dalle prime ore del mattino nelle regioni centrali adriatiche, ma con il passare delle ore il maltempo interesserà anche l’Appennino centrale e meridionale, Umbria, Lazio e Puglia. In diminuzione le temperature massime e minime con valori che, quasi ovunque, si avvicinano alla norma.

Nella giornata di domenica 25 giugno, invece, le previsioni meteo delineano un miglioramento del clima con sole e bel tempo lungo tutto lo stivale. Non si escludono annuvolamenti e piogge nelle zone interne dell'estremo Sud. In calo le temperature nei valori minimi al Sud, mentre le massime in lieve aumento nelle regioni centro-settentrionali. L'ultima settimana di giugno parte nel segno dell'Anticiclone delle Azzorre che comporterà un nuovo incremento delle temperature.