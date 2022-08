Meteo, Italia divisa tra sole e temporali fino a mercoledì 24 agosto

Fino a mercoledì 22 agosto l'Italia resterà divisa in due, tra sole e rischio di temporali. Sulle regioni del Centro-Nord e in Sardegna prevarrà infatti la stabilità atmosferica, mentre il Sud e la Sicilia rimarranno un po' più ai margini dell'alta pressione e con un tempo influenzato da una debole circolazione ciclonica in quota che potrà dare luogo a qualche episodio di instabilità.

Martedì 23 e mercoledì 24 Italia divisa tra sole e locali temporali

Nella giornata di martedì 23 agosto, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso sulle regioni del Centro-Nord e sulla Sardegna. Al Sud e in Sicilia insisteranno le nuvole, con possibili piogge al mattino tra Molise e Puglia e sul basso versante tirrenico. Nelle ore centrali del giorno sarà possibile la formazione di temporali sparsi in Campania, Basilicata, Salento, e Sicilia orientale. Non si esclude qualche fenomeno temporalesco anche nel basso Lazio e sull’Appennino Abruzzese. Le temperature non subiranno grandi variazioni. Venti localmente moderati da nord sull’area del medio mare Adriatico e nel canale di Sicilia. Mari in prevalenza poco mossi.

Mercoledì 24 il tempo sarà stabile e soleggiato su gran parte del Centro-Nord, mentre persisterà ancora della variabilità sulle regioni meridionali e sulla Sicilia. La probabilità di temporali dovrebbe risultare più alta su Calabria e Sicilia centro-meridionale. Le temperature saranno estive, ma con valori vicini alla norma e senza eccessi.

Stando alle attuali proiezioni, la giornata di giovedì 25 trascorrerà con condizioni estive senza il passaggio di nuove perturbazioni.