Meteo, Italia divisa in due anche nel weekend del 7 e 8 agosto

Nel corso del weekend del 7 e 8 agosto le condizioni meteo torneranno a dividere in due l’Italia, con il ritorno di temporali sulle regioni settentrionali e del caldo al Centro-Sud. La terza perturbazione del mese di agosto, infatti, porterà tra sabato e domenica una nuova fase instabile sui settori alpini e prealpini del Nord. Al Sud, invece, a causa della rimonta dell’anticiclone nord-africano le temperature aumenteranno gradualmente, fino a dare inizio da domenica ad una nuova ondata di caldo al Centro-Sud.

Sabato 7 cielo prevalentemente soleggiato su gran parte del Paese, salvo la presenza di qualche nube al Nord-Ovest e sulle Alpi e Prealpi orientali. Qualche pioggia o rovescio sarà possibile nel pomeriggio in Val d’Aosta, sulle Alpi piemontesi centro-settentrionali e su quelle occidentali della Lombardia. Possibili fenomeni deboli e occasionali sulle zone adiacenti e sul resto della fascia alpina.

Il caldo tornerà ad intensificarsi un po’ dappertutto, con un aumento più sensibile in Sardegna. Sarà una giornata ventosa per venti di Scirocco soprattutto sul mar Tirreno, sul Canale di Sicilia e Sardegna, sul mar Ligure.

Domenica 8 mattina la perturbazione giunta sabato sulle Alpi interesserà ancora i settori alpini e prealpini della Lombardia e del Nord-Est. In seguito il tempo anche sulle Alpi tenderà a migliorare. Sul resto del Paese tempo generalmente soleggiato, con qualche nube ad alta quota sulla Sardegna.

Temperature in aumento, più sensibile in Sicilia, sulle regioni meridionali e quelle adriatiche. Clima di nuovo estremamente caldo sulle Isole e al Centro-Sud.