Meteo Italia, ciclone polare in arrivo a febbraio: le tendenze e le previsioni

Si preannuncia un febbraio gelido in Italia. Le previsioni e le tendenze meteo delle prossime settimane delineano l'arrivo di un ciclone polare con un peggioramento delle condizioni meteo da Nord a Sud.

Gelo e neve in Italia: sarà un febbraio gelido e invernale?

Mancano pochi giorni alla fine di gennaio e le previsioni meteo del primo mese dell'anno 2024 hanno segnato il ritorno dell'inverno. Dopo settimane di caldo e temperature miti durante tutto il periodo natalizio, l'Italia ha dovuto fare i conti con l'arrivo del primo inverno con neve, freddo, piogge e forti venti. Un cambiamento climatico significativo che ha visto il ritorno della neve in diverse regioni d'Italia. Le previsioni meteo per la fine del mese di gennaio delineano una breve inversione di marcia per la presenza dell'alta pressione che ha favorito il ritorno di condizioni climatiche stabili e non propriamente invernali.

I modelli stagionali però delineano un cambiamento climatico per il mese di febbraio 2024 con l'arrivo di una forte ondata di aria fredda e gelida che interesserà tutta l'Italia. In Europa, infatti, è previsto un febbraio con temperature in linea con i valori del periodo con un mese di stampo invernali. In base alle proiezioni stagionali, il mese di febbraio sarà all'insegna di freddo, gelo e neve con temperature molto basse.

Le previsioni di febbraio 2024: clima invernale in Italia

Per il mese di febbraio 2024 è previsto il passaggio di una vasta depressione sospinta da correnti artiche, un vortice di aria gelida che interesserà il nostro continente per diverse settimane. Quasi sicuramente questa massa d'aria fredda raggiungerà anche l'Italia. A cavallo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, infatti, le proiezioni meteo delineano la formazione di una massa d'aria fredda e gelida al di sopra dell'Europa con la presenza di neve anche a quote basse e temperature invernali.

Non solo con l'avvicinarsi di un ciclone polare sono previsti anche rovesci e temporali in buona parte del paese con un brusco calo delle temperature. Non si escludono poi nevicate a quote anche molto basse e nelle regioni del Nord anche in pianura. Che dire: si preannuncia un mese di febbraio di stampo invernale!