Meteo Italia: discesa artica tra mercoledì e giovedì con venti forti e calo termico

Clima instabile al Sud, mentre sole al Centro-Nord e Sardegna con temperature che sfiorano i 20°. Sono gli ultimi sprazzi di una primavera che, nelle prossime ore, lascerà spazio ad un vero e proprio colpo di coda dell'inverno con il ritorno di freddo e neve.

Meteo, l'Italia si prepara ad un fronte freddo di origine nord atlantica

Gli effetti della perturbazione n.8 di marzo si fanno sentire ancora sulle regioni del Sud, mentre l'alta pressione torna protagonista in gran parte del Centro-Nord e Sardegna con il ripristino di condizioni climatiche di stampo primaverile.

Nella giornata di mercoledì 25 marzo 2026 bel tempo diffuso, grazie al ritorno dell'alta pressione, lungo tutto lo stivale con una crescita delle temperature e picchi di anche 20°. Attenzione si tratta di una tregua momentanea, visto che già in serata si delinea un peggioramento del tempo con il rinforzo di venti e il ritorno dei temporali sulle Alpi e Liguria.

Con il passare delle ore, infatti, assisteremo ad un cambio repentino della circolazione atmosferica con l'arrivo di una massa d'aria fredda che, complice il transito della perturbazione n.9 di marzo, porterà un fronte freddo di origine nord atlantica su tutto il Paese tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo con un brusco calo delle temperature di anche -10° e il ritorno delle neve fino a 300-400 metri lungo l’Appennino e nei settori alpini settentrionali e orientali.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 24 marzo 2026: bel tempo soleggiato al Centro-Nord e Sardegna con qualche nuvola solo lungo l'Appennino. Nel pomeriggio le nuvole tornano protagoniste anche sulle Alpi, nel Lazio e nel sud della Sardegna, con il rischio di qualche isolato temporale nel Cagliaritano. Al Sud alternanza di nuvole e piogge con fenomeni temporaleschi diffusi su Puglia, Calabria e Sicilia. In crescita le temperature massime con picchi di anche 15-20°.



Mercoledì 25 marzo 2026 tempo stabile da Nord a Sud, anche se nel pomeriggio nubi in aumento sulle regioni settentrionali con qualche sporadica pioggia sulla Liguria. In serata è previsto un peggioramento del clima su Lombardia, Venezie, Emilia e alta Toscana. Torna anche la neve lungo l’arco alpino a quote sempre più basse, fino a 400-700 metri sui settori più settentrionali di Lombardia, Veneto, Emilia e alta Toscana. Stabili le temperature con valori nella media o lievemente al di sopra.

Meteo, freddo e neve sull'Italia: colpo di coda dell'inverno

Le previsioni meteo delineano da mercoledì 25 marzo 2026 l'arrivo di un fronte freddo in discesa dal Nord Atlantico su gran parte dell'Italia. Tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo assisteremo ad un colpo di coda dell'inverno con un brusco calo delle temperature che scenderanno di anche 10° nei valori complice anche la presenza di fortissime venti con raffiche anche oltre i 100 km/h. La fase più acuta è attesa proprio tra giovedì e venerdì mentre nel weekend del 28-29 marzo si delinea un primo miglioramento.

Giovedì 26 marzo 2026 maltempo diffuso al Centro-Sud con fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Torna anche la neve fin verso i 400-800 metri sull’Appennino emiliano e centrale e in abbassamento anche sui rilievi del Sud a fine giornata. Non si escludono nevicate anche a bassa quota. Dal punto di vista termico è atteso un sensibile calo delle temperature con valori che crolleranno di 10/12° rispetto alla media.

Da venerdì 27 marzo 2026 ultime piogge sulle regioni di Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio, mentre schiarite diffuse nelle zone di Nord-Ovest. Clima ancora instabile e variabile al Centro-Sud con il rischio di piogge e temporali. La neve torna ancora protagonista fino ai 500-700 metri su Appennino centrale e monti della Sardegna e fino ai 600-900 metri al Sud e in Sicilia. Temperature in calo anche al Sud complice anche la presenza di forti venti.