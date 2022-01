Meteo, l'inizio della prossima settimana vedrà il ritorno dell'alta pressione

Domenica 23 gennaio giornata in gran parte soleggiata. Un po’ di nuvolosità sparsa a carattere variabile e irregolare in Puglia, Basilicata, Calabria, nord della Sicilia, ovest della Sardegna e lungo le coste tra la Liguria e Toscana. Saranno possibili deboli e sporadiche precipitazioni sulla Puglia e sul basso versante tirrenico della Calabria con quota neve intorno ai 500-600 metri in Puglia e intorno agli 800 metri sui rilievi dell’Aspromonte; in serata locali deboli precipitazioni saranno possibili anche su Molise e Abruzzo con quota neve intorno a 700-900 metri. Al mattino il cielo potrà presentarsi leggermente velato al Nord.

Temperature mattutine in rialzo al Centro-Nord, più sensibile nelle regioni settentrionali, ma con valori comunque intorno allo zero; farà freddo anche al Sud e nelle Isole maggiori. Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest, stazionarie o in leggero aumento nel resto d’Italia ma con temperature ancora sottomedia nelle regioni meridionali e nelle due Isole maggiori; valori diffusamente intorno ai 10 gradi al Centro-Sud, in generale inferiori al Nord. Venti settentrionali fino a moderati su basso Adriatico, Salento, Canale d’Otranto e ionio; deboli o molto deboli altrove.

Mari: mossi l’Adriatico, il Canale d’Otranto e lo Ionio; in generale poco mossi i restanti bacini.

Ad inizio settimana il tempo al Centro-Nord sarà influenzato dall’alta pressione che dall’Atlantico sarà estesa a tutta l’Europa centro-occidentale; le giornate saranno stabili e per lo più soleggiate salvo il graduale aumento del rischio di nebbie sulle pianure e sulle coste adriatiche del Nord; a metà settimana potrebbero diventare persistenti e diffuse anche durante le ore centrali del giorno. Le temperature oscilleranno intorno alle medie stagionali.

Secondo le attuali proiezioni l’alta pressione potrebbe resistere per l’intera settimana prolungando sulle regioni settentrionali questo periodo piuttosto siccitoso. Sulle regioni meridionali e sulla Sicilia l’inizio di settimana sarà ancora freddo con temperature sottomedia:questa parte del Paese sarà lambita dall’aria gelida in discesa lungo i Balcani; il tempo sarà variabile con della nuvolosità sparsa a carattere irregolare associata a poche precipitazioni di rilievo.