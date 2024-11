Meteo, assaggio d'inverno: piogge, neve e vento di tempesta! Le previsioni dal 20 novembre

La prima irruzione artica della stagione sta per farsi sentire, portando sull’Italia un vero assaggio d’inverno segnato da temperature in picchiata e vento molto forte, neve abbondante in montagna e i primi fiocchi possibili anche a bassa quota.

La perturbazione numero 5 di novembre oggi porterà piogge e rovesci in gran parte del Centro-Sud e delle Isole, con un sensibile rinforzo della ventilazione, mentre le temperature rimarranno nel complesso vicine alla norma. In rapida successione, tra giovedì e venerdì, l’Italia sarà attraversata da un’altra più intensa perturbazione(la numero 6 del mese) responsabile di una breve fase di maltempo invernale, con piogge e rovesci da nord a sud, venti molto forti e nevicate fino a bassa quota sulle Alpi per effetto dell’afflusso di correnti fredde che causeranno anche un sensibile abbassamento delle temperature.

Per il weekend, poi, si profila un rapido e deciso miglioramento del tempo, con il ritorno del sole e un graduale rialzo termico.

Le previsioni meteo per mercoledì 20 novembre

Mercoledì al mattino nuvole in gran parte dell’Italia, deboli nevicate sulle zone alpine oltre 800-1000 metri; graduali schiarite al Nord entro il pomeriggio. Piogge e rovesci nel corso della giornata in Romagna, al Centro-Sud e nelle Isole, con la possibilità di locali temporali. In serata le precipitazioni insisteranno nelle regioni centrali adriatiche e al Sud. Temperature massime in rialzo al Nord, ma in calo nelle zone alpine. Venti occidentali in deciso rinforzo specialmente sul Tirreno, Centro-Sud e Isole; ventoso anche sulle Alpi, al Nord-Ovest e in Liguria. Mari molto mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 21 novembre

Giovedì prevalenza di tempo bello al Sud, fatta eccezione per qualche piovasco residuo al mattino sulla Calabria. Nel resto d’Italia nuvolosità in aumento nel corso del giorno: dal pomeriggio piogge sparse al Nord-Ovest, in Trentino Alto Adige e in Toscana, con neve sulle zone alpine fino a quote molto basse; in serata piogge in estensione anche al resto del Centro-Nord e Campania, con possibili nevicate fino a quote di pianura in Piemonte. Temperature massime in sensibile diminuzione in gran parte d’Italia. Venti forti su tutti i mari.