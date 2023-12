Inverno meteorologico al via con maltempo e vento forte: ecco le zone coinvolte. Le previsioni dal 2 dicembre

L’inverno meteorologico, che si è aperto proprio oggi, inizia all’insegna del maltempo per molte regioni italiane.

La perturbazione in transito sull’Italia, infatti, già alla fine di oggi causerà un graduale peggioramento del tempo sulle regioni centrali, e domani porterà piogge sparse su gran parte del Centro-Nord, con neve in montagna e molto vento su tutti i nostri mari.

Domenica, con la perturbazione in allontanamento, il tempo migliorerà sensibilmente e la giornata risulterà nel complesso stabile e asciutta. Dopo il temporaneo rialzo termico di queste ore, nel fine settimana arriveranno correnti più fredde e le temperature caleranno sensibilmente in tutta Italia: tornerà quindi un po’ di freddo tipicamente invernale. Agli inizi della prossima settimana è attesa una nuova perturbazione (la numero 1 di dicembre) che, in base alle proiezioni odierne, al Nord potrebbe portare neve fino a quote molto basse.

Le previsioni per sabato 2 dicembre

Sabato al mattino nubi ovunque e piogge sparse su gran parte del Nord (eccetto Ponente Ligure, Valle d’Aosta e Piemonte Occidentale), regioni centrali e Sardegna, con neve sulle zone alpine oltre 800-1.400 metri. Nel pomeriggio ampie schiarite al Nord-Ovest e sulle coste centrali adriatiche; piogge, per lo più deboli e isolate, insisteranno su Venezie, Alta Toscana, zone appenniniche e Campania, con nevicate oltre 600-900 metri sulle zone alpine e oltre 1000-1500 metri sull’Appennino. Temperature massime in crescita sulle pianure del Nord, in calo nel resto d’Italia. Giornata molto ventosa con possibili raffiche burrascose e mare agitato sui mari di ponente.

Le previsioni per domenica 3 dicembre

Domenica prevalenza di tempo soleggiato su Alpi e Sardegna. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia, comunque in generale senza piogge o nevicate. Temperature massime ovunque in diminuzione. Moderati venti di Tramontana sullo Ionio; venti per lo più deboli altrove.