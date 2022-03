Meteo, l'inverno irrompe il 1 Aprile con un crollo delle temperature, venti forti e neve

Giovedì 31 le condizioni meteo sull'Italia risentiranno ancora della perturbazione n. 6 di marzo, poi dal 1 Aprile vivremo un vero e proprio colpo di coda dell'inverno.

Quella di giovedì 31 sarà una giornata ancora molto variabile, con piogge più diffuse sulle regioni del versante tirrenico; altrove situazione perturbata con rovesci a carattere isolato.

La fase di tempo perturbato insisterà anche nell’ultima parte della settimana: l’inizio di aprile in Italia sarà quindi in generale nuvoloso e piovoso, e con un calo termico, perché nel weekend arriveranno delle correnti di aria decisamente più fredda che favoriranno anche il ritorno della neve a quote piuttosto basse e qualche gelata mattutina, con temperature invernali.

Le previsioni meteo per giovedì 31 marzo

Cielo in prevalenza da nuvoloso a coperto. Nel corso del giorno ancora piogge sparse e diffuse su tutte le regioni, insistenti sul versante tirrenico, a carattere più isolato e intermittente altrove; rischio di rovesci o temporali Al Sud. Neve sulle Alpi, ma sempre a quote elevate oltre i 1500 metri.

Temperature massime in rialzo al Centro-Nord, in calo nel basso versante tirrenico e in Sardegna. Ventoso al Sud e Isole, specie su Ionio e Basso Adriatico, spazzati da intensi venti di Scirocco. Nel corso della giornata venti occidentali in progressivo rinforzo sui mari di Ponente.

Le previsioni meteo per venerdì 1 aprile

Cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti coperto. Precipitazioni diffuse, intermittenti, con il rischio di locali rovesci o temporali sul Nord Italia, settori tirrenici e Isole Maggiori. Quota neve in progressivo calo anche sotto i 1000 metri; sulle Alpi occidentali fino a 500 metri di quota.

Temperature in calo. Giornata ventosa, con raffiche burrascose; mari di Ponente localmente agitati.