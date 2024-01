Meteo, inverno bloccato, ma fino a quando? La tendenza fino al weekend del 3 e 4 febbraio

Inverno in pausa: tutta colpa di un potente anticiclone che staziona sull'Italia e l'Europa, dando vita ad una fase meteo asciutta ed eccezionalmente mite, ma quanto durerà? Le ultime proiezioni a lunga scadenza, pur con gli insiti margini di incertezza, non mostrerebbero da qui a una decina di giorni ancora dei segnali evidenti di un cambio della circolazione, almeno tra l’Europa sud-occidentale e il Mediterraneo centrale.

Gli ingredienti principali del tempo rimangono quindi sempre gli stessi con la stabilità atmosferica che si traduce in tempo siccitoso e nelle condizioni favorevoli per accumulo di umidità e inquinanti nei bassi strati. Pur con qualche differenza tra un giorno e l’altro, quindi, permangono rischio nebbie e cattiva qualità dell’aria.

Anticiclone blocca le condizioni meteo: la tendenza fino al weekend del 3 e 4 febbraio

Più nel dettaglio venerdì 2 transiteranno un po’ di nuvole al mattino al Sud e nelle Isole associate a una ventilazione settentrionale localmente moderata ma senza piogge e con tendenza a schiarite via via più ampie nella seconda parte della giornata. Al Centro-Nord solo qualche velatura passeggera e tempo inizialmente nebbioso sulla Val Padana centro-orientale e nelle valli della Toscana; le nebbie potranno essere localmente persistenti sotto forma di strati di nubi basse anche a metà giornata tra l’est della Lombardia e l’Emilia e torneranno a diffondersi e intensificarsi nella notte successiva. Nelle temperature prevarranno i lievi aumenti sempre in un contesto di mitezza ben oltre la norma nelle aree più soleggiate e di valori diurni più contenuti in quelle nebbiose.

Nel primo weekend di febbraio la massa d’aria dovrebbe ulteriormente riscaldarsi incrementando l’anomalia positiva nelle temperature che rimane evidente anche in quota con lo zero termico fino ai 3200-3400 metri. Ancora molte nebbie in Val Padana e sull’alto Adriatico, anche dense nelle ore più fredde e localmente persistenti in termini di cielo grigio a metà giornata. Domenica dovremmo assistere anche a un aumento delle nuvole basse addossate alla Liguria e al nordovest della Toscana associato a venti umidi di Libeccio che al largo soffieranno anche moderati.