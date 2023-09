Meteo, instabile fino a martedì 26. Fine settembre più stabile e mite: la tendenza

La circolazione depressionaria che in questo primo weekend d'autunno interesserà l’Italia progressivamente scivolerà verso sud-est e martedì 26 sarà centrata ormai sullo Ionio. Da questa posizione determinerà ancora condizioni di instabilità sulle regioni meridionali con numerosi rovesci o temporali soprattutto sui settori ionici ma con locali piogge o rovesci anche su Puglia centrale, Lucania e basso versante tirrenico.

La giornata sarà invece soleggiata al Centro-Nord e in Sardegna con qualche residuo annuvolamento significativo solo lungo l’Appennino. Le temperature saranno in ulteriore lieve calo nel settore ionico mentre altrove prevarranno i rialzi con valori anche sopra le medie stagionali, fino ai 27-29 gradi. Insisterà una ventilazione fino a moderata al Centro-Sud e nelle Isole.

A fine settembre condizioni meteo più stabili e miti anche al Sud

Mercoledì 27 la depressione si indebolirà e allontanerà ulteriormente con una tendenza al miglioramento anche al Sud dove qualche pioggia o rovescio potrebbe insistere in Calabria, sulla Sicilia centro-orientale e nel Potentino. Nelle altre regioni meridionali si allargheranno delle schiarite mentre al Nord potrebbero transitare da ovest verso est delle innocue velature. Le temperature saranno in rialzo al Sud e pressoché stazionarie altrove sempre in un contesto di valori sopra la norma. La ventilazione settentrionale potrà risultare ancora moderata sull’Adriatico, sullo Ionio e nelle Isole.

Tra giovedì 28 e venerdì 29 l’area di alta pressione, in rinforzo anche all’estremo Sud, dovrebbe garantire un tempo stabile e prevalentemente soleggiato accompagnato da temperature quasi ovunque al di sopra della media. Secondo le ultime proiezioni non è chiaro se questa tranquillità anticiclonica possa rimanere del tutto inalterata anche nel fine settimana a cavallo tra settembre e ottobre. Per maggiori dettagli seguite quindi gli aggiornamenti dei prossimi giorni.