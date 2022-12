Meteo: insiste il maltempo. Sabato 17 dicembre fronte freddo e calo termico

Nelle prossime ore Italia ancora alle prese con la perturbazione numero 9 di dicembre che ieri (giovedì) ha portato tanta pioggia e anche delle nevicate fino a quote di pianura. Alla fine della giornata odierna (venerdì 16 dicembre) questa perturbazione abbandonerà l’Italia, ma subito se ne affaccerà un’altra (la numero 10 del mese) che domani, sabato 17, scivolerà dalle regioni del Nordest verso l’Adriatico, seguita da aria fredda che si propagherà a gran parte della Penisola, riducendo così il marcato divario termico di questi giorni tra Nord e Sud.

La tendenza a partire da domenica 18 dicembre conferma un generale miglioramento e una fase di calma meteorologica che dovrebbe accompagnarci anche agli inizi della prossima settimana: fino a martedì 20 dovrebbero quindi prevalere condizioni di tempo stabile, a tratti nebbioso, con temperature miti soprattutto in montagna e al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 16 dicembre

Nuvole su gran parte d’Italia. Nel corso del giorno piogge sparse al Nordest, regioni centrali tirreniche, Campania e Sardegna, con nevicate sulle Alpi Orientali oltre 1000 metri.

Temperature massime in lieve calo in Sardegna, in crescita nel resto d’Italia: valori ancora eccezionalmente miti al Sud, fino a sfiorare i 25 gradi. Venti da moderati a forti meridionali su mari e regioni centro-meridionali. Mari mossi o molto mossi, agitato il basso Adriatico.

Le previsioni meteo per sabato 17 dicembre

Schiarite su gran parte del Nord e Sardegna, ma con nebbie al mattino in Val Padana. Tempo in prevalenza soleggiato anche su Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia, con un po’ di nuvole in arrivo dal pomeriggio. Cielo da nuvoloso a coperto altrove, con precipitazioni residue al mattino sul Friuli Venezia Giulia. Tempo instabile al Centro e sull’alta Calabria tirrenica, con alcune piogge isolate o brevi rovesci.

Temperature minime in lieve calo al Nordovest, con probabili gelate all’alba. Massime in calo al Centro-Sud e sulle Isole, più evidente al Meridione e in Sicilia dove cessa il caldo anomalo. Venti in attenuazione, si disporranno dai quadranti settentrionali.