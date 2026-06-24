Meteo: insiste il caldo africano! Attenzione oggi (24 giugno) ai temporali di calore

Si attende almeno un’altra settimana di caldo intenso sull’Italia. Fino a fine mese, infatti, il possente e tenace Anticiclone Nordafricano continuerà a occupare buona parte del continente europeo, accompagnato dalla “bollente” massa d’aria in risalita dall’entroterra sahariano. Fino a giovedì 25 il bersaglio principale del nucleo più caldo della massa d’aria continuerà ad essere il settore occidentale dell’Europa dove proseguirà l’eccezionale ondata di calore con picchi oltre i 40 gradi, in particolare in Francia.

Da venerdì 26 e, soprattutto, nel fine settimana, la cupola anticiclonica tenderà a piegarsi verso l’Europa centro-orientale andando ad abbracciare più direttamente il nostro Paese dove sopraggiungerà anche il nucleo più caldo della massa d’aria. In queste condizioni, fra il weekend e l’inizio della prossima settimana, si prospetta un ulteriore incremento della calura con valori più diffusamente oltre i 35 gradi e picchi intorno ai 40 gradi. E continuerà a non esserci tregua neppure nelle ore notturne, quando si resterà in generale sopra i 20 gradi (le cosiddette notti tropicali) e in molte zone anche sopra i 25 gradi.

In tutta questa fase è necessario sottolineare l’elevata probabilità che si sviluppino molti temporali di calore fra il pomeriggio e la sera, con qualche locale strascico notturno; le zone privilegiate saranno quelle montuose, ma con sconfinamenti verso le vicine pianure e alcuni tratti costieri nei versanti occidentali del Paese. Naturalmente, il caldo anomalo si farà sentire anche in montagna, dove lo zero termico salirà anche oltre i 4500 metri.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 24 giugno

Tempo inizialmente soleggiato, a parte qualche annuvolamento al Centro-Nord con residue precipitazioni su Cuneese e Appennino settentrionale, in rapido esaurimento. Fra la tarda mattina e il primo pomeriggio sviluppo di nubi nelle zone montuose e nei settori occidentali del Paese, con temporali sparsi su Alpi, Appennini, rilievi delle isole maggiori e pianura piemontese, in locale estensione verso le coste tirreniche e il Friuli. Alla sera ancora qualche temporale fra le Alpi centrali e le vicine pianure.

Insiste il caldo intenso con massime per lo più fra 32 e 38 gradi, e solo leggermente più contenute in alcuni tratti costieri del medio Adriatico e delle regioni meridionali. Venti a regime di brezza.

Le previsioni meteo per giovedì 25 giugno

Al mattino ampie schiarite, salvo un po’ di nuvolosità innocua al Nord-Est. Nelle ore centrali del giorno temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose e in parte anche nei settori occidentali del Paese; sviluppo di isolati rovesci e temporali su Alpi, Appennini e rilievi delle Isole, insistenti alla sera fra le Api centrali e l’alta pianura Padana.

Temperature senza grosse variazioni, ancora ben oltre la media. Caldo anche fra la notte e l’alba con minime per lo più fra 20 e 26 gradi; massime di nuovo molto elevate soprattutto nelle zone interne, con valori fino a 34-38 gradi e locali picchi anche più elevati. Debole ventilazione a regime di brezza.