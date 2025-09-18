FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: a inizio settimana rischio nubifragi e clima autunnale! Ec...

Meteo: a inizio settimana rischio nubifragi e clima autunnale! Ecco dove

Da domenica 21 l'anticiclone inizia a dare segni di cedimento fino all'arrivo di una perturbazione che a inizio settimana porterà forti temporali
Tendenza18 Settembre 2025 - ore 11:26 - Redatto da Meteo.it
Tendenza18 Settembre 2025 - ore 11:26 - Redatto da Meteo.it

Domenica 21 settembre il promontorio anticiclonico nordafricano continuerà a rimanere esteso verso l’Italia e l’Europa orientale, ma comincerà a mostrare segni di cedimento lungo il suo bordo occidentale a causa della lenta avanzata di una perturbazione atlantica che porterà le prime precipitazioni e un leggero calo termico all’estremo Nord-Ovest. Nel resto del Paese il tempo resterà stabile e caldo con picchi di nuovo oltre i 30 gradi.

Lunedì 22 la parte intensa della perturbazione attraverserà il Nord raggiungendo anche la Toscana e la Sardegna. Al suo passaggio le piogge e i temporali saranno intensi con rischio anche di nubifragi. In queste regioni le temperature caleranno, in maniera più sensibile al Nord-Ovest dove le massime scenderanno al di sotto della norma. Nel resto d’Italia tempo ancora stabile e temperature elevate grazie anche al rinforzo dei venti di Scirocco. Marche, Umbria e Lazio vedranno un aumento della nuvolosità nel corso della giornata e, fra sera e notte, saranno raggiunte da rovesci e temporali localmente forti.

Martedì 23 il fronte perturbato avanzerà ulteriormente raggiungendo il resto del Centro, la Campania e la Sicilia, ma con fenomeni probabilmente meno intensi e diffusi. Un deciso calo termico si farà sentire al Centro-Nord, in Campania e Sardegna, mentre il caldo estivo insisterà nel resto del Meridione.

La tendenza per i giorni successivi è ancora affetta da molta incertezza nelle proiezioni modellistiche a causa della situazione caotica che si verrà a creare dopo la scomparsa dalla scena dell’alta pressione e il passaggio della perturbazione.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: nel weekend l'Anticiclone si indebolisce! Ecco quando tornano le piogge
    Tendenza17 Settembre 2025

    Meteo: nel weekend l'Anticiclone si indebolisce! Ecco quando tornano le piogge

    La tendenza meteo per il weekend del 20-21 settembre indica un indebolimento dell'alta pressione con l'avvicinamento di una nuova perturbazione.
  • Meteo, quanto durerà il caldo estivo? La tendenza da venerdì 19 settembre
    Tendenza16 Settembre 2025

    Meteo, quanto durerà il caldo estivo? La tendenza da venerdì 19 settembre

    Anticiclone protagonista tra venerdì e il weekend, con tempo stabile e caldo anomalo. Per l'inizio della settimana, però, si conferma una svolta.
  • Meteo: da giovedì 18 alta pressione africana ben salda e caldo anche in montagna. La tendenza
    Tendenza15 Settembre 2025

    Meteo: da giovedì 18 alta pressione africana ben salda e caldo anche in montagna. La tendenza

    La settimana appena iniziata proseguirà all'insegna dell'Anticiclone africano che sarà saldissimo da Nord a Sud soprattutto da giovedì 18.
  • Meteo: picchi di caldo estivo a metà settembre! Quanto durerà?
    Tendenza14 Settembre 2025

    Meteo: picchi di caldo estivo a metà settembre! Quanto durerà?

    Estate settembrina in arrivo sull'Italia, dove soprattutto a metà della prossima settimana si avrà caldo fuori stagione ovunque, anche sulle Alpi
Ultime newsVedi tutte
Meteo: nel weekend l'Anticiclone si indebolisce! Ecco quando tornano le piogge
Tendenza17 Settembre 2025
Meteo: nel weekend l'Anticiclone si indebolisce! Ecco quando tornano le piogge
La tendenza meteo per il weekend del 20-21 settembre indica un indebolimento dell'alta pressione con l'avvicinamento di una nuova perturbazione.
Meteo, quanto durerà il caldo estivo? La tendenza da venerdì 19 settembre
Tendenza16 Settembre 2025
Meteo, quanto durerà il caldo estivo? La tendenza da venerdì 19 settembre
Anticiclone protagonista tra venerdì e il weekend, con tempo stabile e caldo anomalo. Per l'inizio della settimana, però, si conferma una svolta.
Meteo: da giovedì 18 alta pressione africana ben salda e caldo anche in montagna. La tendenza
Tendenza15 Settembre 2025
Meteo: da giovedì 18 alta pressione africana ben salda e caldo anche in montagna. La tendenza
La settimana appena iniziata proseguirà all'insegna dell'Anticiclone africano che sarà saldissimo da Nord a Sud soprattutto da giovedì 18.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 18 Settembre ore 14:38

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154