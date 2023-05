Meteo, inizio settimana più stabile e caldo: punte oltre i 25 gradi

In questo inizio di settimana proseguono condizioni di instabilità soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole, con rovesci e temporali pomeridiani, possibili anche sui rilievi del Nord, ma che risparmieranno la Pianura Padana, l’Emilia Romagna e gran parte del versante adriatico. Le temperature sono in ulteriore aumento in quasi tutto il Paese. Martedì l’instabilità, più attenuata, tenderà a persistere nelle stesse aree. Per mercoledì si profila invece un miglioramento al Centro-Sud, dove la probabilità di temporali sarà inferiore rispetto ai giorni precedenti, mentre le regioni settentrionali potrebbero essere raggiunte da una perturbazione che porterà un nuovo peggioramento ad iniziare dalle Alpi e dal Nord-Est, in estensione alla Lombardia.

Le previsioni meteo per lunedì 22 maggio

Lunedì al mattino cielo molto nuvoloso con piogge sparse in Calabria e nella Sicilia orientale; nuvole meno compatte anche nel resto del Sud e delle Isole e in Piemonte; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tempo soleggiato in Emilia Romagna, lungo l’alto e medio versante adriatico; schiarite anche nella pianura lombarda e piemontese; nubi e sviluppo di rovesci e temporali altrove, più probabili su Prealpi lombarde, Appennino Ligure, zone interne e tirreniche del Centro-Sud e in Sicilia. Tutte le precipitazioni cesseranno in serata. Temperature in ulteriore rialzo da nord a sud nei valori massimi e comprese tra 20 e 27 gradi. Venti deboli.

Le previsioni meteo per martedì 23 maggio

Martedì fino alla tarda mattinata bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque; nelle ore pomeridiane aumenta l’instabilità con rovesci e temporali isolati in sviluppo su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, lungo tutto l’Appennino, in Salento e nelle zone interne delle Isole. In serata qualche temporale potrà insistere solo nelle zone prealpine e pedemontane di Veneto e Friuli. Temperature in lieve ulteriore crescita. Venti in prevalenza deboli.