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Meteo, inizio settimana con residua instabilità al Sud poi rimonta l'alta pressione

Tra lunedì e martedì residua instabilità al Sud e in Sicilia. Da metà settimana la rimonta dell'Anticiclone con temperature in rialzo e tempo stabile
Tendenza9 Ottobre 2026 - ore 11:37 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza9 Ottobre 2026 - ore 11:37 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Dopo l’attuale fase turbolenta le ultime proiezioni confermerebbero per la prossima settimana un rialzo della pressione con l’Anticiclone delle Azzorre proteso verso l’Europa e il Mediterraneo occidentale. Per quanto riguarda l’Italia i primi a beneficiare di una solida stabilità anticiclonica saranno il Centro-Nord e la Sardegna. Inizialmente, tra lunedì 12 e martedì 13, invece il Sud e la Sicilia verranno ancora coinvolti marginalmente da una circolazione ciclonica centrata in prossimità della Grecia. Gli effetti non saranno comunque marcati e costituiti da qualche breve pioggia, per lo più concentrata tra Puglia meridionale, Calabria e Sicilia, oltre che da una vivace ventilazione settentrionale.

In seguito da mercoledì 14 l’alta pressione dovrebbe estendersi con più decisione anche verso le regioni meridionali con tempo ovunque asciutto e venti settentrionali in attenuazione anche se non in definitivo indebolimento. Dal punto di vista termico il quadro generale vedrà temperature inizialmente nella norma, o anche al di sotto delle medie per quanto riguarda parte delle regioni centro-meridionali. Nella seconda parte della settimana la massa d’aria potrebbe scaldarsi con valori che al Nord potranno portarsi fino a 3-4 gradi oltre la norma. Si sottolinea comunque che la tendenza descritta per la settimana non può ritenersi del tutto consolidata; per conferme e altri dettagli si raccomanda quindi di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Più nel dettaglio lunedì 12 dovrebbero ancora prevalere le nuvole nelle regioni meridionali e in Sicilia con qualche breve pioggia o isolato rovescio possibili in giornata su Salento, Potentino, Calabria e nord della Sicilia; entro sera tendenza a schiarite anche ampie da nord su Campania, Lucania e Puglia. Nel resto d’Italia molte le schiarite con alcuni annuvolamenti a ridosso delle Prealpi e dell’Appennino, nel primo mattino anche sulla Sardegna meridionale e parte della Val Padana. Temperature minime in rialzo al Nord e attorno al Tirreno, massime per lo più stabili o in lieve rialzo con valori quasi ovunque compresi tra 19 e 25 gradi. Venti da nord o di Maestrale fino a localmente moderati in Calabria, nelle Isole e, soprattutto a fine giornata, anche sull’Adriatico e sull’alto Ionio.

Martedì 13 le aree soleggiate dovrebbero cominciare a prevalere anche al Sud dove qualche annuvolamento sparso potrebbe portare gli ultimi fenomeni occasionali su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia orientale, per lo più a ridosso dei monti. Afflussi da est nei bassi strati di aria umida potrebbero determinare degli addensamenti temporanei sul medio Adriatico, specie nell’interno, lungo le Prealpi e sulle pianure del Nordovest. Per il resto cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Temperature senza grandi variazioni. Giornata un po’ ventosa per venti settentrionali sull’Adriatico, al Sud, in Sicilia e nell’est della Sardegna.

 

 

 

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Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Ottobre ore 13:41

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