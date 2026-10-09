Meteo, inizio settimana con residua instabilità al Sud poi rimonta l'alta pressione
Dopo l’attuale fase turbolenta le ultime proiezioni confermerebbero per la prossima settimana un rialzo della pressione con l’Anticiclone delle Azzorre proteso verso l’Europa e il Mediterraneo occidentale. Per quanto riguarda l’Italia i primi a beneficiare di una solida stabilità anticiclonica saranno il Centro-Nord e la Sardegna. Inizialmente, tra lunedì 12 e martedì 13, invece il Sud e la Sicilia verranno ancora coinvolti marginalmente da una circolazione ciclonica centrata in prossimità della Grecia. Gli effetti non saranno comunque marcati e costituiti da qualche breve pioggia, per lo più concentrata tra Puglia meridionale, Calabria e Sicilia, oltre che da una vivace ventilazione settentrionale.
In seguito da mercoledì 14 l’alta pressione dovrebbe estendersi con più decisione anche verso le regioni meridionali con tempo ovunque asciutto e venti settentrionali in attenuazione anche se non in definitivo indebolimento. Dal punto di vista termico il quadro generale vedrà temperature inizialmente nella norma, o anche al di sotto delle medie per quanto riguarda parte delle regioni centro-meridionali. Nella seconda parte della settimana la massa d’aria potrebbe scaldarsi con valori che al Nord potranno portarsi fino a 3-4 gradi oltre la norma. Si sottolinea comunque che la tendenza descritta per la settimana non può ritenersi del tutto consolidata; per conferme e altri dettagli si raccomanda quindi di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.
Più nel dettaglio lunedì 12 dovrebbero ancora prevalere le nuvole nelle regioni meridionali e in Sicilia con qualche breve pioggia o isolato rovescio possibili in giornata su Salento, Potentino, Calabria e nord della Sicilia; entro sera tendenza a schiarite anche ampie da nord su Campania, Lucania e Puglia. Nel resto d’Italia molte le schiarite con alcuni annuvolamenti a ridosso delle Prealpi e dell’Appennino, nel primo mattino anche sulla Sardegna meridionale e parte della Val Padana. Temperature minime in rialzo al Nord e attorno al Tirreno, massime per lo più stabili o in lieve rialzo con valori quasi ovunque compresi tra 19 e 25 gradi. Venti da nord o di Maestrale fino a localmente moderati in Calabria, nelle Isole e, soprattutto a fine giornata, anche sull’Adriatico e sull’alto Ionio.
Martedì 13 le aree soleggiate dovrebbero cominciare a prevalere anche al Sud dove qualche annuvolamento sparso potrebbe portare gli ultimi fenomeni occasionali su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia orientale, per lo più a ridosso dei monti. Afflussi da est nei bassi strati di aria umida potrebbero determinare degli addensamenti temporanei sul medio Adriatico, specie nell’interno, lungo le Prealpi e sulle pianure del Nordovest. Per il resto cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Temperature senza grandi variazioni. Giornata un po’ ventosa per venti settentrionali sull’Adriatico, al Sud, in Sicilia e nell’est della Sardegna.