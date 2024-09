Meteo, Inizio Ottobre tra sole e nuovo maltempo: la tendenza

Tra fine Settembre e inizio Ottobre sull'Italia si prospetta una breve fase anticiclonica nell’area mediterranea, efficace in termini di tempo stabile e per lo più soleggiato soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Per le regioni del Nord, invece si prospetta l'arrivo di nuove piogge già a partire da martedì 1 ottobre.

Più nel dettaglio, la giornata di lunedì 30 trascorrerà con tempo stabile da Nord a Sud. Da segnalare un po' di velature in transito su Nord e parte del Centro, con possibilità di qualche occasionale e sporadica pioggia solo sui settori alpini più settentrionali.

Le temperature caleranno nei valori minimi in gran parte del Paese, mentre le massime saranno in lieve rialzo sulle regioni centrali Adriatiche. Una intensa ventilazione di Maestrale insisterà su basso Adriatico, Puglia e Ionio. Venti in attenuazione, invece, nel resto del Centro-Sud.

Nuova pioggia ad inizio ottobre: la tendenza per la prossima settimana

Nonostante un avvio di settimana stabile, già a partire dalla giornata di martedì 1 ottobre il Nord Italia vedrà un aumento della nuvolosità con qualche precipitazione su Liguria e zone Alpine a causa dell'arrivo di una perturbazione atlantica che mercoledì 2 attraverserà le regioni settentrionali, portando un peggioramento per poi, entro le prime ore di giovedì 3, investire anche il Centro, la Sardegna e, entro fine giornata, attraversare anche il Sud e la Sicilia.

La tempistica e le aree interessate da questa veloce perturbazione, saranno meglio definite nei prossimi aggiornamenti.