Meteo inizio novembre: quando arrivano pioggia e freddo?

Gli ultimi giorni del mese d'ottobre sono all'insegna di sole, bel tempo e caldo anomalo da Nord a Sud. Complice l'anticiclone nord-africano, l'Italia da settimane vive una condizione climatica tipicamente estiva con temperature al di sopra della media del periodo. Poco cambierà anche nei primi giorni di novembre vista l'assenza di piogge e freddo.

Meteo Italia, anticiclone protagonista con caldo e sole

L'anticiclone nord-africano si conferma l'indiscusso protagonista della fine del mese di ottobre con un clima stabile, assenza di piogge e caldo eccezionale. Prosegue l'ondata di caldo anomalo che da settimane sta interessando l’Italia e gran parte del continente europeo. L’alta pressione di matrice africana, infatti, continua a soffiare lungo il Mediterraneo spingendosi anche verso l’Europa centro-orientale fino alla Scandinavia. Le temperature sono superiori alla media del periodo con la colonnina di mercurio che ha segnato valori di +6-8° in più.

L'evoluzione dei prossimi giorni non segnala grandi stravolgimenti climatici con una Italia che sarà ancora nella morsa del caldo anomalo. Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domenica 30 ottobre: bel tempo con sole e caldo da Nord a Sud. Qualche annuvolamento potrebbe registrarsi su Calabria meridionale e Sardegna nella zona di Nord-Ovest. Le temperature si manterranno alte con una lieve flessione solo in Sardegna e valori compresi tra i 21 e 26°.

Meteo, le previsioni di Halloween e primi giorni di Novembre

Per la giornata di Halloween, lunedì 31 ottobre 2022, sole e clima mite lungo tutto lo stivale. Cielo sereno con qualche possibile velatura in transito al Nord, specie nelle regioni di Nord-Ovest. Non solo, nelle prime ore del mattino si potrebbero palesare possibili banchi di nebbia in Pianura Padana e Venezie. Le temperature resteranno alte con valori compresi tra i 20-25° e picchi di anche 26 gradi al Sud e Isole.



Nella giornata di martedì 1 novembre 2022 le previsioni meteo segnalano un primo cedimento dell’alta pressione al Nord con nuvolosità diffusa e qualche isolato rovescio tra Valle d’Aosta, Piemonte occidentale e Ponente ligure. Nel pomeriggio annuvolamenti in aumento anche nella zona di Nord-Est, Toscana, Umbria, Marche, alto Lazio e Sardegna e qualche possibile pioggia sull’Appennino settentrionale, Toscana e Liguria.

Le temperature in lieve calo solo al Nord-Ovest e sul Triveneto, mentre stazionarie sul resto d'Italia con punte di anche 25°. Nei giorni successivi l’alta pressione africana lentamente a indebolirsi nel resto del paese con l'arrivo di un flusso occidentale atlantico progressivamente più umido che interesserà dapprima le regioni settentrionali e successivamente anche Liguria e la Toscana. Al Sud e Isole, invece, il clima mite anomalo rimarrà inalterato anche se in Sardegna è previsto il transito di una perturbazione nella giornata di venerdì, ma si tratta di un’evoluzione ancora incerta.