Meteo: inizio di dicembre con picchi di oltre 25°C, molte piogge e forti venti

I primi due giorni di dicembre, venerdì 1 e sabato 2, saranno ancora condizionati dalla perturbazione giunta sull’Italia nella giornata odierna (giovedì 30 novembre). Domani i fenomeni più importanti dovrebbero concentrarsi tra Alpi, Lombardia, Nordest e settore ligure con quantitativi anche abbondanti tra il Levante ligure e l’alta Toscana e a ridosso delle Prealpi e Alpi centro orientali dove la neve cadrà a quote elevate, oltre i 1500-2000 metri.

Sabato la coda del fronte potrebbe interessare ancora la Lombardia, la Liguria e il Nordest e scivolare lungo il settore peninsulare con una fase instabile al Centro e qualche pioggia più sporadica sulle regioni meridionali. La perturbazione è accompagnata anche da una intensa ventilazione meridionale con venti da moderati a localmente forti che richiamano aria più mite facendo salire le temperature che potranno risultare decisamente miti per l’inizio di dicembre. Poi, nel corso del fine settimana, la tendenza è per un nuovo afflusso di aria fredda a iniziare dal Nord in estensione soprattutto domenica 3 fino alle regioni meridionali.

Le previsioni meteo per venerdì 1 dicembre

Cielo molto nuvoloso o coperto al Nord e sull’alta Toscana con precipitazioni possibili un po’ ovunque eccetto su pianura emiliana e Romagna. Fenomeni localmente abbondanti tra Levante ligure e alta Toscana e a ridosso delle Alpi, specie quelle centro orientali; la quota neve sarà elevata, oltre i 1500-2000 metri. Tempo migliore sul resto del Centrosud con cielo poco o al più parzialmente nuvoloso.

Temperature in diffuso aumento e sopra le medie stagionali con punte oltre i 25 gradi sul medio Adriatico e al Sud. Venti meridionali da moderati a forti al Centrosud e su tutti i mari che saranno in prevalenza molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 2 dicembre

Al Nord iniziali precipitazioni in gran parte delle regioni, eccetto tra Valle d’Aosta e alto Piemonte e con fenomeni localmente intensi al Nordest, nevosi oltre gli 800-1300 metri; tra pomeriggio e sera graduale miglioramento a iniziare da ovest. Al Centro e in Sardegna molte nubi con piogge sparse, specie al mattino, nel centronord dell’isola e tra le zone interne e occidentali del Centro con possibili rovesci o temporali in Toscana; migliora tra pomeriggio e sera. Al Sud e in Sicilia nuvole variabili con qualche pioggia isolata sulla Campania.

Temperature in lieve aumento sulle pianure del Nordovest, per lo più in calo altrove. Giornata molto ventosa con possibili raffiche burrascose e mare agitato sui mari di ponente.