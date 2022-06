Meteo, inizia una settimana molto calda. Diverse città fino a 35°C

A parte i residui effetti della coda di una perturbazione (la n.5 del mese) in transito su parte del Nord, ci attende una settimana pienamente estiva sull’Italia, con sole e caldo in intensificazione a causa della presenza dell’anticiclone di matrice nord-africana, in decisa espansione verso i Paesi europei sud-occidentali, ma in grado di influenzare il tempo anche sui Paesi centrali e sulle nostre regioni. Il nucleo più caldo della massa d’aria subtropicale è destinato a invadere la penisola iberica dove le temperature potranno superare i 40 gradi già dall’inizio della settimana.

Sull’Italia, posizionata un po’ più ai margini dell’aria bollente, le temperature non raggiungeranno valori così elevati, anche se potranno facilmente superare i 30 gradi soprattutto al Nord, sulle regioni tirreniche e le Isole, fino a punte di 33-35 gradi. Tra le città più calde Torino, Milano, Firenze, Bologna, Bolzano che potranno superare i 35 gradi.

La tendenza per la seconda parte della settimana è affetta ancora da un discreto margine di incertezza, perlomeno per quel che riguarda il posizionamento del promontorio anticiclonico che, secondo i dati più aggiornati, punterà più direttamente verso l’Europa centrale e le nostre regioni, a partire da quelle settentrionali dove, di conseguenza, il caldo dovrebbe farsi ancora più intenso ed estendersi gradualmente anche verso il Centro-Sud.

Meteo, le previsioni per lunedì 13 giugno

Giornata prevalentemente soleggiata in tutta Italia. Da segnalare solo un po’ di nuvole sul settore alpino e inizialmente anche su est Lombardia, Emilia e Veneto, con possibili locali e brevi rovesci o temporali concentrati per lo più sulle Alpi orientali. Qualche addensamento anche sull’Appennino settentrionale e meridionale e delle velature in transito nella seconda parte della giornata al Nord e parte del Centro.

Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, per lo più comprese tra 27 e 32 gradi, con punte di 33-34 gradi al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Venti di Maestrale in attenuazione al Centro-Sud.

Meteo, le previsioni per martedì 14 giugno

Tempo soleggiato sulla maggior parte delle regioni, con solo il passaggio di alcune velature e lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme, nelle ore centrali della giornata, attorno ai rilievi. Nel corso del pomeriggio non si escludono brevi e isolati rovesci o temporali di calore lungo la dorsale appenninica.

Temperature massime in temporanea leggera flessione in val padana, dove si toccheranno comunque i 30-31 gradi; punte di 32-34 gradi sulle regioni tirreniche e sulle Isole, localmente fino a 35 gradi sulla Sardegna. Venti in prevalenza deboli e a regime di brezza, con rinforzi da est in val padana e sull’Adriatico settentrionale.