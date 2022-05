Meteo, in Spagna sembra luglio: caldo anomalo già a maggio, possibili temperature di 40°C

Le previsioni meteo in Spagna descrivono il mese di maggio come il più rovente degli ultimi anni. I dati raccolti fino ad oggi portano a paragonarlo a luglio visto il caldo anomalo e i possibili picchi di 40°C. Ebbene sì, non solo in Italia l'Anticiclone nordafricano sta portando un'ondata di aria calda fuori dal comune, anche in Europa le colonnine dei termometri sono tutte in forte salita e si aggirano su temperature da record.

Meteo Spagna: afa e caldo in pieno maggio come se fosse luglio

Afa e caldo estivo stanno dilagando in Spagna dove secondo le previsioni meteo si supereranno i 40°C. Così come in Italia, in Francia e Germania, anche in Spagna è scoppiata di colpo l'estate nonostante sia ancora il mese di maggio.

Le temperature registrate fino ad oggi? A Badajoz si sono toccati più di 40°C. A quanto pare, secondo le ultime tendenze meteo, la situazione non tenderà a migliorare nei prossimi giorni. L'anticiclone non allenterà la morsa, anzi, porterà le temperature a salire ancora un po' mostrando così tutta la sua potenza.

Tutta colpa, insomma, delle correnti subtropicali che hanno investito prima la penisola iberica e successivamente il resto dell'Europa centrale. Dopo una piccola battuta d'arresto dei prossimi giorni, però, le previsioni meteo delle prossime settimane segnalano una nuova ondata di calore africano con temperature che potrebbero superare i 40°C. Si preannuncia un'estate bollente? Se maggio è già così rovente pare proprio di sì, ma è ancora troppo presto per dirlo con certezza.