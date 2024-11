Meteo, in settimana neve sulle Alpi, crollo termico e forti venti: la tendenza

Si profila una settimana molto dinamica sull’Italia e particolarmente ventosa per venti occidentali e settentrionali. Nel dettaglio martedì avremo correnti occidentali ancora miti sull’Italia che porteranno un po’ di nubi su gran parte del nostro Paese ma in generale senza precipitazioni particolarmente significative. Segnaliamo infatti qualche debole pioggia isolata a ridosso dell’Appennino toscano, nelle zone interne del Lazio, sui settori del basso Tirreno e sulla Sardegna occidentale. Foschie dense o locali nebbie al mattino sul settore occidentale della Pianura Padana. Temperature senza grandi variazioni e vicine alla norma.

Tendenza meteo: irruzione di aria artica sull'Italia con crollo termico e venti intensi

Mercoledì notte un fronte freddo proveniente dall’Atlantico settentrionale investirà le Alpi portando delle nevicate, più abbondanti sulle zone di confine. Nel corso della giornata qualche precipitazione anche sull’Emilia-Romagna, nelle zone interne Centro e sui settori meridionali tirrenici.

Sensibile rinforzo dei venti su tutte le regioni: segnaliamo in particolare forti venti a carattere di Fohen al Nord, forte Maestrale sulla Sardegna, forti venti di Libeccio sulle regioni centro-meridionali. Sensibile calo delle temperature sulle Alpi mentre un temporaneo rialzo si verificherà in Val Padana e al Centro -sud.

L’evoluzione per la seconda parte della settimana è molto incerta: probabilmente il tempo sarà stabile nella prima parte di giovedì mentre alla fine della giornata una perturbazione potrebbe raggiungere alcuni settori del Nord Italia e della Toscana con possibili nevicate sulle Alpi a quote anche basse. Temperature in diminuzione su tutte le regioni.