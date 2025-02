Meteo, in arrivo forti piogge e nevicate fino a bassa quota

Dopo qualche giorno di tempo stabile, si conferma un veloce cambiamento della situazione meteo in Italia, con l’alta pressione in ritirata e l’arrivo di due perturbazioni, una proveniente dall’Atlantico e l’altra in risalita dal Nord Africa. Avremo un graduale peggioramento, con una fase di maltempo soprattutto durante il fine settimana, specialmente al Nord-Ovest, nelle regioni tirreniche e Isole maggiori. Sono dunque in arrivo piogge sparse su gran parte del Paese e nevicate sui rilievi del Nord, in alcune fasi anche a quote basse, specialmente in Piemonte.

Dal punto di vista termico, dopo un primo sensibile calo previsto già per oggi sulle regioni settentrionali, sabato 8 l’afflusso di aria fredda nord-orientale si limiterà all’alto Adriatico e alla Pianura Padana, mentre all’estremo Sud e sulle Isole tenderà a instaurarsi una ventilazione meridionale, intensa ma più mite, che limiterà notevolmente il calo termico rispetto al resto del Paese.

Le previsioni meteo per venerdì 7 febbraio

Cielo in prevalenza nuvoloso, con più spazi di sereno al mattino nelle regioni centrali, nel pomeriggio in Abruzzo, Molise e Campania. Dal pomeriggio qualche pioggia in Puglia, Calabria e nelle Isole, in serata anche in Liguria e coste toscane; nella notte peggiora con forti rovesci in Sicilia e Calabria; prime piogge anche in Lombardia. Deboli nevicate sull’Appennino ligure oltre 500-700 metri.

Temperature minime in leggero calo in gran parte del Centro-Nord; massime in diminuzione al Nord e Toscana, con poche variazioni altrove. Venti in prevalenza meridionali in intensificazione all’estremo Sud.

Le previsioni meteo per sabato 8 febbraio

Piogge e rovesci fin dalle prime ore della giornata su Sicilia, Sardegna ed estremo Sud, con possibili fenomeni intensi in particolare in Sicilia; rapido peggioramento anche al Nord-Ovest, Toscana e Lazio, con precipitazioni diffuse e neve su Alpi e Prealpi centro-occidentali e Appennino Ligure e lombardo fino a 300-600 metri. Precipitazioni più insistenti in Piemonte e Liguria, nevose a quote collinari e fiocchi a tratti fino in pianura in Piemonte.

Temperature minime in aumento ovunque; massime in calo al Nord-Ovest, pressoché stazionarie altrove. Venti moderati o forti di Scirocco su quasi tutti mari, al Sud e in Sicilia.