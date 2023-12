Meteo, settimana dell'Immacolata al via con maltempo e neve fino in pianura: le previsioni dal 4 dicembre

Clima freddo e temperature anche inferiori alla norma, gelate mattutine e qualche fiocco a quote di pianura sul Nord Italia: questo lo scenario meteo che darà il via alla settimana dell'Immacolata grazie all’arrivo di una perturbazione atlantica.

Da domani, lunedì 4 dicembre, la nuvolosità tenderà infatti ad aumentare sul Centro-Nord, con precipitazioni fin dal mattino su Liguria e Piemonte in estensione nel corso del giorno al resto del Nord, localmente anche in Toscana e Sardegna; complici le temperature piuttosto basse potremo assistere a locali e temporanee nevicate in pianura più probabili tra Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia occidentale. Tra le città che potranno vedere i primi fiocchi della stagione ci sono anche Torino e Milano.

Martedì, poi, la perturbazione porterà piogge su Nord-Est e Centro-Sud. Seguirà, a metà settimana, un miglioramento che tuttavia sarà solo temporaneo, poiché sembra probabile l’arrivo di un’altra e più intensa perturbazione già da venerdì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata.

Le previsioni meteo per lunedì 4 dicembre

Domani nubi in aumento al Nord, sulle regioni tirreniche e in Sardegna, con le prime deboli precipitazioni già al mattino su Piemonte e Liguria, nevose fin nei fondivalle e localmente sulla bassa Pianura Padana. Entro il pomeriggio fenomeni più diffusi, ma sempre deboli, al Nord-Ovest, Emilia, Veneto occidentale e alta Toscana, con neve a bassa quota, fin sulla pianura fra Piemonte e Lombardia; isolate piogge anche sulla Sardegna nord-occidentale. Nuvole in aumento anche sul resto del Centro. Alla sera piogge in estensione al resto della Toscana e dell’Emilia Romagna e nei settori nord di Umbria e Marche.

Temperature in calo, eccetto le massime in Sardegna; freddo invernale con valori sotto la media soprattutto al Nord-ovest dove le massime resteranno in generale sotto i 5 gradi. Venti in rinforzo da sud sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per martedì 5 dicembre

Martedì la perturbazione coinvolgerà il Nord-Est e gran parte del Centro-Sud. Possibili nevicate a bassa quota, per lo più deboli, su Alpi e Prealpi orientali e fino in pianura nella prima parte del giorno su Lombardia ed Emilia occidentale; piogge sul resto del Nord-Est; schiarite all’estremo Nord-Ovest. Al Centro-Sud piogge e rovesci anche con il rischio di qualche temporale, mentre i fenomeni saranno scarsi su Abruzzo, Molise, baso adriatico e settore ionico.

Le temperature saranno in generale rialzo, sia nelle minime che nelle massime; valori sempre vicini alla norma climatica, restano però inferiori alla media al Nord.