Meteo, il mese di giugno si chiuderà con rovesci e temporali

Nella giornata di mercoledì 28 giugno la coda del fronte freddo in allontanamento verso i Balcani (perturbazione n.6 di giugno) darà origine a un po’ di instabilità sui rilievi del Centro-Nord e inizialmente anche sull’alto Adriatico dove potranno svilupparsi dei brevi temporali. Nelle altre zone, in particolare al Sud e nelle Isole, prevarrà un tempo soleggiato. La massa d’aria meno calda a seguito del fronte, favorirà un calo termico con temperature che in generale dovrebbero rientrare nella norma soprattutto al Centro-Nord.

La giornata di giovedì 29 trascorrerà con prevalenti condizioni di tempo soleggiato al Sud e nelle Isole; sarà abbastanza stabile anche al Nord-Est e lungo le coste delle regioni centrali. Nelle altre zone prevarranno le nuvole con la possibilità di rovesci e temporali che interesseranno per lo più l’Appennino centrale, le Alpi centro-occidentali, localmente anche Piemonte e Liguria.

L’aumento dell’instabilità al Nord-Ovest rappresenta il sintomo dell’avvicinamento di una nuova perturbazione che raggiungerà il Nord e parte del Centro venerdì 30 portando fenomeni in alcuni casi anche molto intensi.