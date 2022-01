Meteo 20 gennaio, perturbazione sull'Italia: ecco dove arrivano pioggia e neve

Nelle ultime ore una perturbazione ha investito l'Italia mettendo fine alla lunga fase con condizioni meteo stabili che ha caratterizzato gli ultimi giorni. Oggi il maltempo, comunque non intenso, insisterà più che altro su regioni centrali e basso versante tirrenico.

Venerdì ci saranno piogge residue al Sud e regioni centrali adriatiche, con nevicate sulle zone appenniniche (la neve arriverà fino a 600-700 metri di quota sulle regioni centrali, mentre sull'Appennino meridionale e sui rilievi della Calabria intorno ai 1000-1200 metri).

Nei prossimi giorni le temperature caleranno ulteriormente, tra venerdì e il fine settimana, soprattutto al Centro-Sud e in Sicilia, con condizioni pienamente invernali, e il rischio di gelate notturne al Nord.

Le previsioni meteo per giovedì 20 gennaio

Oggi bel tempo al Nord-Ovest. Inizialmente nuvoloso sul resto d’Italia, ma con ampie progressive schiarite al Nord-Est, specialmente nel pomeriggio, e sull’alta Toscana. Nel corso del giorno piogge sparse su Romagna, regioni centrali, Campania e Calabria Tirrenica, con neve sull’Appennino Centrale oltre 1200 metri di quota.

Temperature massime in lieve aumento su Nord-Ovest, basso Adriatico e Ionio, in calo altrove. Venti in intensificazione: si segnala il forte Maestrale in Sardegna e i rinforzi da nord in serata in Puglia e vallate alpine.

Le previsioni meteo per venerdì 21 gennaio

Domani giornata nuvolosa su regioni centrali adriatiche, basso Lazio, Sud e Isole; tempo in miglioramento altrove. Le piogge, non particolarmente intense, interesseranno soprattutto il versante adriatico del Centro, il Sud e, in parte, anche le Isole.

L'aria fredda al seguito della perturbazione farà calare lo zero termico: la neve arriverà fino a 600-700 metri di quota sulle regioni adriatiche centrali e in Romagna. Sull'Appennino meridionale e sui rilievi della Calabria la quota neve sarà intorno ai 1000-1200 metri. Entro sera i fenomeni tenderanno ad esaurirsi quasi ovunque: qualche pioggia potrà interessare solo i settori tra Calabria e Sicilia.

Clima freddo: temperature in calo, più sensibile in montagna, lungo il versante adriatico e al Sud. Venti tesi settentrionali, mari mossi o molto mossi.