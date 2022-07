Meteo: giovedì 7 luglio con intenso fronte freddo in arrivo. Ecco dove

In queste ore il caldo si sta finalmente attenuando sull’Italia dopo una lunga e intensa fase con temperature che hanno toccato anche i 40 gradi al Centro-Sud. Il calo termico sarà più evidente tra la fine di giovedì 7 luglio e la giornata di venerdì 8, in corrispondenza del passaggio di un intenso fronte freddo in arrivo dal Nord Europa (perturbazione n.3 di luglio) che sarà accompagnato da molti temporali tra il Nord-Est e il Centro-Sud, da una intensificazione dei venti settentrionali ma soprattutto da un brusco e sensibile calo delle temperature. Attenzione: localmente i temporali potranno essere violenti, con rischio di grandine e forti raffiche di vento. In tutto il Paese si perderanno dai 5 ai 10 gradi.

Il fine settimana si prospetta all’insegna del tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud. Le giornate saranno però un po’ ventose con mari mossi al Centro-Sud e le temperature faranno registrare valori anche sotto media lungo il versante adriatico.

Le previsioni meteo per giovedì 7 luglio

Mattina tranquilla e per lo più soleggiata, salvo un po’ di nuvolosità sparsa su Nord-Est e Calabria tirrenica. Seguirà un pomeriggio instabile con rovesci e temporali su Triveneto, Appennino settentrionale e aree interne del Centro-Sud con coinvolgimento in serata del medio versante adriatico.

Molto caldo in Sicilia con valori fino a 37-38 gradi; valori per lo più tra 30 e 35 gradi altrove. Venti generalmente deboli, salvo un moderato Maestrale in rinforzo in Sardegna e Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per venerdì 8 luglio

Tempo in prevalenza soleggiato al Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna; ampie schiarite anche su Marche e nord della Campania. Su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, interno e sud della Campania, Calabria e nord Sicilia tempo instabile con prevalenza di nuvole associate a numerosi rovesci o temporali localmente intensi.

Temperature in sensibile calo al Centro-Sud e Sicilia, più contenuto al Nord e Sardegna. Fine del caldo ovunque. Venti settentrionali da moderati a tesi al Centro-Sud, localmente forti. Mari generalmente mossi o molto mossi.