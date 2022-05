Meteo: giovedì 5 maggio con pioggia diffusa e forte Scirocco. Ecco dove

La settimana prosegue all’insegna dell’instabilità in gran parte dell’Italia, con piogge e temporali che si faranno più diffusi in molte regioni per il transito al Nord di una perturbazione dalla Francia (la nr. 2 del mese) e per l’azione concomitante di un intenso vortice ciclonico proveniente dal Nord Africa (perturbazione nr. 3 di maggio) che investirà il Centro-Sud e che probabilmente condizionerà il tempo anche nel fine settimana.

Gli ultimi aggiornamenti, infatti, sebbene ancora affetti da un ampio margine di incertezza, indicano la probabile persistenza di condizioni marcatamente instabili in molte regioni anche sabato 7 e domenica 8 maggio. In tutta questa fase le temperature resteranno molto vicine alla norma, a parte un notevole rialzo termico previsto per oggi, giovedì 5, in Sicilia a causa del forte Scirocco che porterà i termometri oltre i 25 gradi, ma in ridimensionamento già da venerdì 6.

Le previsioni meteo per giovedì 5 maggio

Tempo in peggioramento con piogge e rovesci fin dal mattino in Piemonte, Val d’Aosta, Sardegna e regioni centrali tirreniche. Più stabile con anche delle schiarite nel settore adriatico e all’estremo Sud, ma con tendenza a un aumento delle nubi. Nel pomeriggio precipitazioni in estensione al resto del Nord-Ovest, Emilia, Alpi orientali e interno del Centro, in propagazione alla sera verso il medio Adriatico. Al Sud e in Sicilia basso rischio di pioggia.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest e in Sardegna, in rialzo al Sud e in Sicilia con possibili picchi oltre i 25 gradi nell’isola. Ventoso per forti venti orientali in Sardegna e di Scirocco in Sicilia. Molto mossi i mari

intorno alle Isole, fino ad agitati i Canali delle Isole.

Le previsioni meteo per venerdì 6 maggio

Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Piogge sparse e locali rovesci fin dal mattino al Nord, in gran parte del Centro e, più isolate, al Sud. Temporali in Sicilia e Sardegna, possibili nel pomeriggio anche sulle regioni centrali tirreniche. Verso sera tendenza a una parziale attenuazione dei fenomeni, eccetto su Sicilia, bassa Calabria e Sardegna orientale dove insisteranno i temporali.

Temperature massime in calo al Nord-Est, gran part del Centro-Sud e in Sicilia. Ventoso al Centro-Sud, sulle Isole e in Liguria. Mari molto mossi o agitati, tranne l’Adriatico.