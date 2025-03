Meteo: giovedì 27 maltempo critico. Piogge abbondanti e venti intensi: ecco dove

La seconda parte della settimana trascorrerà con condizioni meteo instabili e possibili episodi di forte maltempo al Centro-Sud a causa dell’intensa perturbazione numero 13 del mese, collegata alla circolazione ciclonica che insisterà sulle nostre regioni meridionali fino a sabato 29.

La giornata più critica è quella di giovedì 27, con una fase di forti rovesci e temporali e venti molto intensi: in particolare gli accumuli più abbondanti di pioggia sono previsti al Sud peninsulare e tra Marche, Abruzzo e Molise. Al Nord invece il tempo sarà in prevalenza più stabile, con ampie schiarite grazie alla temporanea espansione di un’area di alta pressione verso la regione alpina.

Per sabato inoltre si profila l’arrivo di un’altra perturbazione (la nr. 14, di origine nord atlantica) che andrà ad accentuare l’instabilità anche nelle regioni settentrionali. In questo scenario, le temperature, pur restando sui livelli medi primaverili, avranno un andamento altalenante, con valori frequentemente oltre la norma al Nord.

Le previsioni meteo per giovedì 27 marzo

Al Nord tempo in prevalenza soleggiato, salvo alcuni annuvolamenti al Nord-Est, più compatti e con deboli piogge in Romagna. Qualche parziale schiarita in Toscana e Sardegna, al mattino anche nei versanti ionici. Nel resto dell’Italia molto nuvoloso o coperto, con piogge e rovesci più diffusi su regioni centrali adriatiche, al Sud e, da metà giornata, anche in Sicilia; possibili temporali localmente forti e nevicate nell’Appennino centrale da 1600 metri. In serata ancora qualche pioggia sul medio adriatico, mentre il maltempo tenderà a concentrarsi nel basso versante tirrenico.

Temperature massime in ulteriore aumento in Sardegna e al Nord, dove si toccheranno i 20-21 gradi; stazionarie o in leggero calo altrove. Ventoso per forti venti settentrionali su alto Adriatico, Centro-Sud e Isole. Mari molto mossi, con rischio di mareggiate.

Le previsioni meteo per venerdì 28 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, con più nuvole tra Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna; tempo stabile con nuvolosità irregolare, ma senza piogge di rilievo, in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna; molto nuvoloso nelle altre regioni, con piogge e temporali. Precipitazioni più insistenti in Puglia e nel basso versante tirrenico. Deboli nevicate sui rilievi di Abruzzo e Molise dai 1600 metri.

Temperature senza grandi variazioni, oltre la media al Nord. Venti in indebolimento lungo l’Adriatico; forte Maestrale sulle isole maggiori e mari circostanti.