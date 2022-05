Meteo: giovedì 26 tempo instabile in Sardegna. Insiste il caldo al Sud

Il tempo è in miglioramento al Nord dopo il passaggio della perturbazione atlantica (la n. 6 di maggio) responsabile dell’instabilità e dei numerosi temporali degli ultimi due giorni. Un altro impulso perturbato (la perturbazione n.7) ha invece raggiunto il Mediterraneo occidentale, generando un vortice di bassa pressione in prossimità della Sardegna, dove si accentua l’instabilità.

Nel frattempo il caldo intenso continuerà a interessare in maniera particolare il Sud e la Sicilia, dove permane l’anticiclone africano, con il nucleo più caldo della massa d’aria subtropicale associata. Tra oggi, mercoledì 25 e venerdì 27 maggio, si conferma un temporaneo rialzo termico anche al Nord. Nel fine settimana di sabato 28 e domenica 29 il vortice dalla Sardegna si sposterà sulla Sicilia, portando dei temporali, ma si fa molto probabile l’arrivo di correnti più fredde dal Nord Europa, con un generale calo delle temperature in tutta Italia nel weekend, un rinforzo dei venti e condizioni di instabilità sabato al Nord e domenica al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 26 maggio

Tempo instabile in Sardegna, con dei rovesci nel corso della giornata specie nel settore occidentale; cielo in prevalenza poco nuvoloso nel resto d’Italia, con lo sviluppo nel corso del pomeriggio di isolati rovesci o brevi temporali su Alpi occidentali e orientali, Prealpi lombarde e Veneto occidentale, in attenuazione alla sera.

Temperature massime in rialzo in gran parte del Centro-Nord; valori fra 26 e 30 gradi, con punte di 32-33 gradi al Centro, localmente fino a 34-35 gradi al Sud e in Sicilia. Un po’ ventoso sui mari intorno alle Isole.

Le previsioni meteo per venerdì 27 maggio

Cielo parzialmente nuvoloso al Centro e in Sardegna, con qualche pioggia o brevi rovesci nell’isola; poche nubi e ampie schiarite nel resto dell’Italia, ma con formazione di locale nuvolosità nel pomeriggio con isolati rovesci su Alpi occidentali, Alpi Friulane e Appennino emiliano.

Temperature in calo in Sicilia, in temporaneo rialzo al Nord. Ventoso sulla Sicilia, venti moderati anche sul Tirreno e nel Canale di Sardegna.