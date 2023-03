Meteo, giovedì 23 marzo con temperature da mese di maggio

L’alta pressione tende a consolidarsi sul Mediterraneo, garantendo condizioni di tempo stabile e clima eccezionalmente mite per il periodo, da mese di maggio, fino a 6-7 gradi superiori alla norma, con valori tipici della prima metà di maggio. Il Nord tuttavia, risulta marginalmente esposto al passaggio delle code dei sistemi nuvolosi in transito sull’Europa centrale, con condizioni di maggiore variabilità e, a partire da venerdì, con qualche precipitazione per lo più su Alpi, Prealpi e Liguria.

La ventilazione sarà in aumento già da sabato 25 e poi, tra domenica 26 e martedì 28 una perturbazione più attiva, a carattere di fronte freddo, (la nr. 8 del mese) in discesa dal Nord Atlantico, attraverserà il Paese, portando piogge, temporali e nevicate in Appennino: la massa d’aria di origine artica che la accompagna, causerà un marcato calo delle temperature, accentuato dai forti venti di Tramontana e Maestrale.

Le previsioni meteo per giovedì 23 marzo

Tempo in prevalenza soleggiato. Da segnalare il transito di velature al Nord, sulla Sardegna e su parte del Centro, un po’ di nuvole sparse nel settore alpino e prealpino, sul medio e basso versante tirrenico e sulla Sicilia e qualche addensamento più compatto in Liguria. In serata nuvolosità in ulteriore aumento sulle zone alpine occidentali. In mattinata nebbie in dissolvimento sulla Toscana, ma di nuovo in formazione nella notte successiva anche in Veneto, Lazio e Campania.

Temperature stazionarie o in leggero aumento, con valori quasi ovunque ben oltre la norma, fin verso i 20-21 gradi. Venti generalmente deboli. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 24 marzo

Al Nord nuvolosità variabile, più estesa e compatta nella seconda parte della giornata, con alcune precipitazioni confinate alla fascia alpina e prealpina e alla Valle d’Aosta, nevose sui rilievi più settentrionali ad alta quota. Qualche locale pioviggine anche sulla Liguria centrale. Cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni tirreniche e in Umbria; sereno o al più velato altrove.

Temperature in contenuta diminuzione su Alpi e Nord-Ovest; in ulteriore lieve aumento sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole dove si potrebbero toccare i 22-23 gradi. Venti meridionali in leggero rinforzo sui mari di ponente e lungo la dorsale appenninica. Mari calmi o poco mossi.