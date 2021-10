Meteo, giovedì 21 di pioggia al Nord e su parte del Centro

Una perturbazione di origine atlantica (la numero 4 del mese) nel corso di giovedì 21 porterà un po’ di piogge al Nord e regioni tirreniche, mentre le temperature, nonostante il moderato peggioramento meteo, rimarranno nel complesso miti.

Tra venerdì 22 e sabato 23 questa stessa perturbazione, prima di allontanarsi definitivamente dall’Italia, porterà ancora un po’ di maltempo, concentrato soprattutto al Centro-Sud. Domenica 24 un po’ di instabilità insisterà al Sud, mentre nel resto d’Italia il tempo sarà nel complesso bello. Nel corso del fine settimana l’aria fredda che accompagna la perturbazione causerà anche un diffuso calo termico, per cui le temperature scenderanno quasi dappertutto al di sotto della norma.

Le previsioni meteo per giovedì 21

Bel tempo all’estremo Sud e Isole. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse, per lo più deboli, su Alpi, Liguria, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Campania.

Temperature in generale aumento; massime in leggero calo al Nord e regioni tirreniche, stazionarie o in lieve aumento altrove. Ventoso, per venti di Scirocco su Medio e Alto Adriatico, Libeccio altrove.

Le previsioni meteo per venerdì 22

Tempo bello al Nord-Ovest e Alpi Orientali, nuvole altrove: nel corso del giorno piogge isolate su coste dell’Alto Adriatico, regioni centrali, Campania, Calabria e Sicilia, anche a carattere temporalesco su Marche, Umbria e Lazio.

Temperature massime in rialzo al Nord e regioni tirreniche, con poche variazioni altrove.