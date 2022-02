Meteo: giovedì 17 con alta pressione e clima eccezionalmente mite

Giovedì 17 febbraio l’alta pressione tornerà a spingersi con decisione sull’Italia garantendo così una seconda parte della settimana con prevalenza di tempo stabile e temperature in sensibile aumento, fino a raggiungere valori particolarmente miti per la stagione; complici i venti nord-occidentali, infatti, si potranno raggiungere punte prossime di 18-20 gradi lungo le coste tirreniche della Sardegna e per effetto Foehn sul Piemonte occidentale.

Durante il fine settimana di sabato 19 e domenica 20 si prevede un indebolimento dell’anticiclone, che permetterà il passaggio di una perturbazione atlantica molto debole (la n.5 di febbraio) con un aumento della nuvolosità e alcune locali deboli precipitazioni sulle regioni settentrionali. Già domenica questa perturbazione dovrebbe allontanarsi verso i Balcani.

Le previsioni meteo per giovedì 17 febbraio

Tempo stabile. Nuvolosità bassa più diffusa tra Liguria, regioni tirreniche e Sardegna, e sull’alto Adriatico; annuvolamenti locali anche sulle Alpi di confine. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia, con velature in transito.

Temperature massime quasi dappertutto in crescita; rialzo più sensibile al Nord con punte intorno ai 18 gradi sulle pianure piemontesi per effetto dei venti di Foehn. Venti tesi nord-occidentali con raffiche tempestose in Sardegna e sul Canale di Sicilia. Mare di Sardegna agitato.

Le previsioni meteo per venerdì 18 febbraio

Nuvolosità sparsa al mattino sul settore ligure e tirrenico, altrove cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Rischio di nebbia in Val Padana, in successivo diradamento. Nel pomeriggio aumenta la nuvolosità sul Friuli Venezia Giulia e in Liguria, dove soprattutto in serata è possibile un po' di pioggia. Aumentano le nubi al Nord-Ovest dalla sera, a iniziare dalle pianure e nella Valle d'Aosta dove non si esclude qualche fiocco di neve in quota nell’area del Bianco.

Temperature minime in ulteriore aumento; in rialzo soprattutto nei valori massimi nelle Venezie, al Centro-Sud e nelle Isole. Valori generalmente oltre la norma con punte fino ai 15-18 gradi al Nord e nel settore peninsulare, intorno ai 20 gradi nelle Isole. Venti di Maestrale localmente moderati ma in attenuazione in Sardegna e nel Canale di Sicilia, deboli altrove con qualche rinforzo sul Ligure e sull’alto Ionio.