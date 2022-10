Meteo, giovedì 13 ottobre maltempo al Sud e in Sicilia

La terza perturbazione del mese sta transitando sulle regioni centro-meridionali dando origine a piogge e temporali che in giornata potrebbero risultare localmente intensi, specie al Sud. Tempo più stabile al Nord, con clima ancora relativamente mite. Venerdì 14 ottobre, mentre la perturbazione si allontanerà verso il Mediterraneo orientale lasciando le ultime precipitazioni all’estremo Sud, un altro debole sistema nuvoloso (perturbazione n.4) raggiungerà le regioni settentrionali portando nuvole, ma poche precipitazioni limitatamente alle zone alpine.

Nel fine settimana si conferma un graduale rinforzo dell’alta pressione accompagnata da una massa d’aria ancora più mite, con conseguenti condizioni di tempo in prevalenza stabile e temperature in leggera crescita. Con buona probabilità la struttura anticiclonica persisterà anche durante la prima parte della prossima settimana favorendo oltre alla stabilità atmosferica anche un ulteriore generale rialzo termico.

Le previsioni meteo per giovedì 13 ottobre

Molte nuvole su gran parte del Centro-Sud, con piogge e temporali a partire da Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e settori meridionali di Toscana, Umbria e Marche, ma in graduale estensione al resto del Sud e in Sicilia dove potranno verificarsi fenomeni localmente intensi. Migliora in Sardegna, con residui rovesci nel settore orientale della regione. Tempo più stabile al Nord, dove le schiarite saranno ampie, ma con tendenza a un moderato aumento della nuvolosità ad iniziare dal Nord-Ovest.

Temperature massime in leggero calo al Centro-Sud. Ventoso nell’area tirrenica e intorno alle Isole; possibili raffiche nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per venerdì 14 ottobre

Nubi sparse sulle regioni meridionali con residue precipitazioni in Puglia, Calabria e Sicilia, in graduale miglioramento nella seconda parte del giorno. Nuvoloso anche sulle Alpi, con locali e deboli piogge sui settori di confine. Maggiori schiarite nel resto del Paese, ma con tendenza a un moderato aumento delle nubi al Nord-Ovest e in Toscana.

Temperature massime per lo più in lieve rialzo al Centro-Nord e in Sardegna, in lieve calo in Sicilia. Venti moderati o tesi di Maestrale sulle Isole e al Sud, con mari mossi o molto mossi.