Meteo, fronte freddo sull'Italia: colpo di coda dell'inverno

Un fronte freddo (perturbazione nr. 9 di marzo) in discesa dal Nord Europa e diretto verso i Balcani e l’Egeo, darà luogo sull’Italia ad una breve fase di tempo invernale tra la serata odierna e la giornata di martedì 18 marzo, con forti venti nord-orientali e l’afflusso di aria fredda di origine artica, responsabile di un brusco calo delle temperature e di deboli nevicate anche fino a quote collinari al Nord e lungo l’Appennino centrale. Nelle prime ore di mercoledì si conferma il rischio di gelate tardive, mentre il rinforzo dell’alta pressione garantirà condizioni di tempo ovunque stabile e in prevalenza soleggiato da mercoledì a venerdì, con un graduale rialzo termico; più incerta l’evoluzione prevista per il fine settimana, con un possibile peggioramento sabato in parte del Centro-Nord per l’arrivo di una perturbazione.

Previsioni meteo per martedì 18 marzo



Nella notte e in mattinata residue deboli nevicate fino a 600/800 metri sui rilievi del Piemonte e sulle Prealpi lombarde; neve fino a quote collinari nell’Appennino centrale tra Marche e Molise, qui in rapido esaurimento. Piogge sparse in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale.

In giornata ultime piogge sole nelle Isole, in esaurimento in serata. Nel resto del Paese passaggio a tempo in prevalenza soleggiato, salvo la persistenza di una moderata nuvolosità al Nord-Ovest e nelle zone interne del medio e basso versante adriatico. Temperature minime in calo al Nord-Est; massime in deciso calo ovunque, più sensibile al Nord e regioni adriatiche, dove si porteranno sotto la norma. Venti forti in prevalenza nord-orientali, con raffiche fino a 60-70 Km/h sul mare Adriatico, in Appennino, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Mari fino a molto mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 19 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque, con della nuvolosità di rilievo solo nelle isole maggiori, associata a qualche pioggia nella Sardegna meridionale. Temperature minime in generale e sensibile calo, tranne in Sardegna; possibili gelate anche in pianura al Nord e nelle zone interne del Centro. Massime in rialzo mediamente di 2 o 3 gradi. Venti moderati di Scirocco su Isole, Canale di Sicilia e mari intorno alla Sardegna; moderato Grecale nello Ionio.