Meteo, fronte freddo in arrivo: vento, neve, pioggia e sensibile calo termico

Il temporaneo rinforzo dell’alta pressione ha riportato condizioni di tempo stabile e temperature miti; ma si tratta solo di una breve parentesi: infatti già da questo pomeriggio saranno evidenti le prime avvisaglie di un nuovo peggioramento con un rinforzo dei venti e le prime precipitazioni sulle Alpi e in Liguria. Il rapido cambio di circolazione vedrà il ritiro verso l’Atlantico dell’alta pressione e l’attivazione di correnti nord-occidentali nell’area euro-mediterranea. Lungo queste correnti si muoverà la perturbazione (la nr. 9 di marzo), un intenso fronte freddo di origine nord atlantica che si addosserà all’arco alpino per poi attraversare tutto il nostro Paese tra giovedì e venerdì, determinando un colpo di coda dell’inverno. Il maltempo interesserà brevemente il Nord, mentre tenderà a concentrarsi al Centro-Sud, con più insistenza sulle regioni adriatiche e meridionali. I venti molto intensi e freddi, con raffiche fino a tempestose, daranno origine a un brusco calo termico, anche di oltre 10 gradi, e un conseguente abbassamento della quota delle nevicate fino a 400-600 metri lungo l’Appennino e nei settori alpini settentrionali e orientali. Nel frattempo, sui nostri mari prenderà forma un vortice ciclonico, centrato sull’Adriatico, che rimarrà attivo anche nella giornata di sabato causando ancora qualche precipitazione sulle regioni centrali adriatiche e al Sud. Domenica il vortice instabile dovrebbe allontanarsi verso i Balcani concedendo un generale miglioramento accompagnato da un probabile rialzo termico, condizioni che, secondo gli ultimi aggiornamenti, dovrebbero proseguire anche nella prima parte della prossima settimana.

Previsioni meteo per mercoledì 25 marzo

Tempo inizialmente stabile con ampie schiarite. Nel pomeriggio nubi in aumento in gran parte del Nord, con qualche pioggia nel Levante ligure e le prime precipitazioni su Alpi e Prealpi, nevose sui rilievi di confine da 1300/1500 metri. Tra tardo pomeriggio e sera rapido peggioramento con piogge e locali temporali su Lombardia, Venezie, Emilia e Toscana; neve lungo l’arco alpino a quote ancora più basse, fino a 700-900 metri. In serata nubi in aumento anche in gran parte del Centro, basso Tirreno e Sardegna. Temperature massime stazionarie, con valori nella media o lievemente sopra. Venti deciso rinforzo tra pomeriggio e sera: forti sulle Alpi e vicine pianure, sul Ligure, alto Tirreno, Toscana, Sardegna.

Previsioni meteo per giovedì 26 marzo

Tempo soleggiato al Nord-Ovest e, inizialmente, anche nel versante ionico. Prevalenza di nuvole altrove, con precipitazioni sparse al Nord-Est, regioni centrali, Campania, Calabria tirrenica e Sardegna, in estensione nel corso della giornata anche a Sicilia, Puglia e Calabria ionica. Fenomeni localmente intensi nel settore adriatico e nel basso Tirreno. Neve oltre 400 a 800 metri sull’Appennino centro-settentrionale, a quote più elevate al Sud, ma in abbassamento nella seconda parte del giorno. Qualche fiocco a bassa quota anche nelle Alpi di confine. Dal pomeriggio tendenza a un miglioramento al Nord-Est. Temperature massime in sensibile calo al Centro-Nord e in Sardegna, con valori ben al di sotto della media; ancora punte di 18-20 gradi all’estremo Sud. Venti molto intensi con raffiche fino a 80-100 km/h. Mari fino a molto mossi o agitati.