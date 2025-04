Meteo: freddo a inizio settimana, ma con poche piogge. Le previsioni

Le correnti fredde al seguito della rapida perturbazione giunta ieri sull’Italia (numero 1 di aprile), nella giornata di oggi (lunedì 7) favoriranno un ulteriore diffuso calo termico, con le temperature che in gran parte del Paese scenderanno al di sotto dei valori medi stagionali. Le condizioni meteo sono comunque già migliorate su gran parte del Centrosud e nella prima parte di questa settimana sono attese poche piogge residue all’estremo Sud e nelle Isole.

La tendenza per i giorni successivi vede un graduale rinforzo dell’alta pressione che, nella parte centrale della settimana, garantirà giornate in gran parte soleggiate e temperature in rialzo che da giovedì 10 torneranno a spingersi anche al di sopra della norma.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 7 aprile)

Cielo irregolarmente nuvoloso tra la bassa Calabria e le Isole maggiori dove in giornata sarà possibile anche qualche locale pioggia o rovescio, anche temporalesco sulla Sardegna. Nubi localmente anche compatte al Nordovest e sulle Venezie, in successiva parziale attenuazione. Schiarite più diffuse altrove con possibili temporanei annuvolamenti in giornata lungo l’Appennino ed il medio e basso Adriatico.

Temperature in calo diffuso, eccetto sull’ovest della Sardegna, e con valori quasi dappertutto al di sotto dei valori medi stagionali. Venti settentrionali in graduale attenuazione, ancora da moderati a forti soprattutto al Sud. Mari in prevalenza mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 8 aprile

Schiarite ampie e durature soprattutto su Nordest, Emilia, alto Adriatico e tra Toscana, Umbria e alto Lazio. Nubi variabili e più o meno compatte sul resto d’Italia con la possibilità in giornata di qualche pioggia o rovescio in Sardegna e di piovaschi più occasionali nel sudest della Sicilia.

Temperature minime per lo più in leggera diminuzione; primi lievi rialzi al Nordest e nelle regioni adriatiche. Ancora venti moderati settentrionali sul medio Adriatico e al Sud.