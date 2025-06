Rischio di forti temporali e grandine al Nord: le previsioni dal 4 giugno

Partenza accelerata per l’estate 2025 in questo avvio di giugno, dove protagonisti sull’Italia sono l’anticiclone nord africano, il sole e il caldo anomalo. Direttamente coinvolte l’Emilia Romagna e tutto il Centro-Sud, dove il copione resterà invariato almeno fino alla fine della settimana: qui le temperature diurne stanno già superando i 30 gradi, specie nelle aree interne lontano dal mare, ma attenzione perché verso il weekend si potranno raggiungere i primi 35-37 gradi della stagione.

Il resto del Nord, per contro, resta ai margini dell’azione anticiclonica. Qui, fino a giovedì, il tempo si manterrà instabile a causa di due perturbazioni in transito sull’Europa centrale. La prima (la nr. 1 di giugno) sta transitando proprio in queste ore, mentre la seconda è attesa tra mercoledì e giovedì. I fenomeni saranno spesso temporaleschi, localmente intensi e potrebbero essere accompagnati da grandine. Di conseguenza, nelle regioni settentrionali il caldo risulterà più contenuto, ma a tratti afoso.

Le previsioni meteo per mercoledì 4 giugno

Prevalenza di nuvole al Nord, salvo alcune schiarite verso l’alto Adriatico e la Romagna. Nubi associate a rovesci o temporali: sin dal mattino su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia occidentale e Liguria di ponente. Nel pomeriggio-sera potranno essere coinvolti anche il resto della Liguria, della Lombardia e il Trentino Alto Adige. Fenomeni localmente intensi, associati a grandine e raffiche di vento. Tempo generalmente soleggiato al Centro-Sud, ma con il passaggio di velature al Centro e sulla Sardegna, a tratti estese e dense sull’isola e sulla Toscana.

Temperature massime in lieve calo all’estremo Nord-Ovest, in lieve aumento al Centro-Sud, con valori fino a 33-34 gradi nelle aree interne e fino a 35 in Sardegna. Venti da deboli a moderati meridionali, fino a tesi sui bacini di ponente; fino a molto mosso il mar Tirreno occidentale.

Le previsioni meteo per giovedì 5 giugno

Al Sud e sulla Sicilia cielo sereno. Al Centro, sull’Emilia Romagna e sulla Sardegna cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con nubi più dense sulla Toscana, ma senza precipitazioni. Nel resto del Nord cielo nuvoloso o molto nuvoloso e tempo instabile, con elevato rischio di rovesci o temporali sin dal mattino, in esaurimento poi in serata. Permane la possibilità di fenomeni violenti, associati a grandine e raffiche di vento.

Temperature massime in calo al Nord-Est, in forma più lieve anche su Toscana e Sardegna, stazionarie altrove. Punte fino a 33-34 gradi su medio Adriatico, basso Lazio, Sud e Sicilia. Venti deboli o localmente moderati meridionali.