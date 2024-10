Meteo, giovedì di forte maltempo: rischio nubifragi e vento di burrasca. Le previsioni dal 10 ottobre

Una veloce e intensa perturbazione, la numero 4 di ottobre, ha raggiunto l'Italia e nelle prossime ore una intensa fase di maltempo al Nord e nelle regioni tirreniche, con forti venti meridionali, ma che entro le prime ore di venerdì saranno sostituiti dal Maestrale, determinando un sensibile calo termico al Sud e in Sicilia.

Da venerdì si conferma anche un generale miglioramento grazie al rinforzo dell’alta pressione, che dovrebbe garantire condizioni di tempo più stabile per tutto il weekend. In seguito, tra lunedì e martedì, mentre il Nord-Ovest sarà raggiunto da un sistema nuvoloso dalla Spagna con possibili nuove precipitazioni, ci sarà la contemporanea attivazione di una decisa ventilazione di Scirocco che darà luogo a un sensibile rialzo termico nelle Isole maggiori.

Le previsioni meteo per giovedì 10 ottobre

Al mattino rovesci e temporali insistono sulle regioni di Nord-Ovest, in rapido spostamento poi verso il Nord-Est e la Toscana. Attenzione al rischio di fenomeni di forte intensità e possibili nubifragi in Liguria, Lombardia, Veneto e Trentino, con accumuli di pioggia di nuovo rilevanti in Liguria e nelle aree prealpine e pedemontane. Poco nuvoloso sul medio e basso versante adriatico, Calabria e Sicilia; nuvolosità in moderato aumento altrove.

Nel pomeriggio migliora al Nord-Ovest, con ampie schiarite in Piemonte, Valle d’Aosta e Ponente Ligure; insistono i rovesci e i temporali anche forti al Nord-Est; precipitazioni sparse, con locali temporali al Centro, tranne Abruzzo e Molise. In serata ulteriore miglioramento al Nord, tranne nelle Venezie; si attenua la pioggia al Centro; rovesci in Campania.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest ed Emilia, nel medio Adriatico e al Sud; punte di 28/32 gradi in Sicilia. Giornata ventosa per venti da moderati a forti meridionali, con raffiche fino a 70-80 km/h sui mari e in Appennino; dal pomeriggio Foehn al Nord-Ovest; Maestrale in Sardegna. Mari da mossi ad agitati.

Le previsioni meteo per venerdì 11 ottobre

Tempo in diffuso miglioramento, con cielo sereno o poco nuvoloso, a parte della residua nuvolosità al mattino nell’interno del Centro, al Sud e in Sicilia; nel pomeriggio brevi e locali rovesci sulle Prealpi orientali e nell’Appennino settentrionale.

Temperature in sensibile calo nei valori minimi al Centro-Nord e Sardegna; massime in contenuta diminuzione. Venti moderati di Maestrale sul basso Tirreno, Puglia, Isole e mari circostanti.