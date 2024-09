Meteo, forte maltempo dalla sera di mercoledì 4. Attenzione: rischio di nubifragi e temporali

L'estate cede sull'Italia per l'arrivo di una intensa fase di maltempo, a partire dalla sera di mercoledì 4. Ci attendono infatti giornate molto dinamiche, all’insegna della variabilità e con diverse occasioni per piogge abbondanti e temporali anche di forte intensità.

L’anticiclone nord-africano, infatti, sta mostrando segni di cedimento e nel corso dei prossimi giorni verrà disturbato in più occasioni da un flusso atlantico capace di inserirsi fino al cuore del Mar Mediterraneo. In seno a tale flusso si stanno muovendo alcune perturbazioni che accentueranno l’instabilità atmosferica in molti settori del nostro Paese: a metà settimana si conferma l’arrivo della perturbazione n.2, molto più attiva e capace di piogge intense e abbondanti.

Al momento la perturbazione sembra intenzionata ad investire gran parte dell’Italia tra mercoledì notte e venerdì mattina, con particolare insistenza sull’alta Pianura Padana, su Alpi e Prealpi, in Veneto, Toscana, Lazio e Campania.

Temperature in sensibile calo, soprattutto al Nord-ovest (con valori massimi inferiori ai 25 gradi) e in Sardegna.

Resta massima l’attenzione: l’energia in gioco è elevatissima, dunque il rischio di fenomeni violenti e criticità è elevato.

Il tempo migliorerà tra venerdì e sabato, in attesa della perturbazione n.3 che potrebbe raggiungere il nostro Paese nella giornata di domenica, con dettagli e tempistiche da confermare. Dal punto di vista termico, il clima resterà estivo con valori oltre la norma, ma senza il caldo e l’afa intensi vissuti nell’ultimo periodo e con oscillazioni legate alle fasi piovose attese nei prossimi giorni.

Maltempo in arrivo: le previsioni meteo per mercoledì 4

Condizioni di spiccata variabilità, con un’alternanza di momenti soleggiati e annuvolamenti. In mattinata schiarite ampie al Centro-Sud e sull’alto Adriatico; il rischio di rovesci o temporali sarà concentrato al settore alpino e al Veneto.

Nel pomeriggio aumenta l’instabilità sulle regioni del Centro-Nord, non solo sulle aree montuose alpine ed appenniniche, e in forma più isolata nelle zone interne del Sud e delle Isole. In serata e nella notte tendenza ad un netto peggioramento con piogge e temporali più diffusi al Nord-ovest, Emilia Romagna, Sardegna e medio Tirreno.

Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo. Valori per lo più compresi tra 27 e 34 gradi; quadro termico oltre la norma. Venti deboli, salvo rinforzi nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 5

Forte maltempo al Centro-Nord e regioni tirreniche, con il rischio diffuso di rovesci e temporali; possibili nubifragi e accumuli abbondanti di pioggia specialmente sull’alta Pianura Padana, su Alpi e Prealpi, in Veneto, Toscana, Lazio e Campania.

Temperature in sensibile calo, soprattutto al Nord-Ovest (con valori massimi inferiori ai 25 gradi) e in Sardegna. Venti in generale intensificazione: correnti in prevalenza di Scirocco, con Maestrale in ingresso sui settori di ponente dove i mari risulteranno molto mossi.