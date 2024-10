Meteo, forte fase di maltempo sull'Italia: rischio nubifragi

Ci attendono giornate piuttosto dinamiche a causa dell’avanzata di alcuni sistemi nuvolosi atlantici che porteranno varie fasi di maltempo. Una prima perturbazione (la n.7), giunta ieri al Centro-Nord, porterà ancora dei residui effetti prima di allontanarsi verso est e verrà seguita da un’altra più intensa perturbazione (la n.8) che sta raggiungendo le nostre regioni occidentali per poi estendersi al resto del Paese entro venerdì. Questo secondo sistema nuvoloso sarà accompagnato anche da un vortice di bassa pressione che si muoverà molto lentamente sui mari di ponente redendo più lento lo spostamento della stessa perturbazione. Di conseguenza anche nel fine settimana il tempo resterà perturbato, in maniera più marcata sabato e con tendenza a una graduale attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata di domenica a partire dalle regioni settentrionali e occidentali dove ricomincerà a rinforzare l’alta pressione. L’inizio della prossima settimana si prospetta stabile sulle regioni peninsulari, mentre sulle isole maggiori insisteranno ancora piogge e rovesci in un contesto, comunque, di temperature che resteranno generalmente sopra la media.

Previsioni meteo per giovedì 17 ottobre



Nuvolosità diffusa, maggiormente compatta al Nord dove saranno possibili piogge sparse, a carattere di rovescio o temporale in Liguria. Piogge e temporali anche in Sardegna e successivamente in Toscana. Fenomeni più sporadici e intermittenti nel resto del Paese. Alla sera fenomeni in intensificazione al Nord-Ovest e tempo in peggioramento sul Lazio. Temperature stazionarie o in lieve rialzo, ancora relativamente miti al Centro-Sud. Insiste lo Scirocco, più intenso sui mari di ponente.

Previsioni meteo per venerdì 18 ottobre

Altra giornata con molte nuvole in tutto il Paese, accompagnate da piogge sparse e intermittenti, anche sottoforma di rovesci o temporali, meno probabili nel settore del medio Adriatico. Temperature massime in rialzo al Nord, in calo al Cento-Sud. Ventoso per Scirocco soprattutto su Adriatico, Ionio e Canale di Sicilia; rinforzo dei venti occidentali in Sardegna. Mari quasi tutti mossi o localmente molto mossi.