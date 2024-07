Meteo: fino a giovedì 4 luglio aria più fresca. Caldo in aumento nel weekend?

Nella parte centrale della settimana sull’Italia prevarrà l’influsso dell’anticiclone delle Azzorre, garanzia di tempo stabile e temperature prossime alla norma. Nel dettaglio, giovedì 4 luglio avremo un cielo poco nuvoloso su gran parte del Paese.

Nelle ore più calde della giornata si registra un temporaneo aumento della nuvolosità sulle aree montuose, in particolare lungo l’Appennino centro meridionale, ma senza fenomeni di rilievo. Venti intensi di Maestrale sul canale di Sicilia, sul mare e sul canale di Sardegna. Temperature ancora in leggero calo al Sud e sulla Sicilia, in rialzo al Nord nei valori massimi.

Nel primo weekend di luglio potrebbe aumentare il caldo ma non è da escludere una fase instabile: la tendenza meteo

Venerdì 5 luglio tempo soleggiato su quasi tutte le regioni, particolarmente sulle isole e sulle regioni centro meridionali. Qualche nube al Nord, più insistente sui settori alpini. Temperature in rialzo, ma ancora vicine alla norma.

Per quanto riguarda il primo weekend di luglio, nello scenario attualmente più probabile, potrebbero persistere condizioni di tempo stabile su buona parte dell’Italia con caldo in aumento. Non è da escludere una temporanea fase di instabilità sulle Alpi nella giornata di sabato 6 luglio.