Meteo: fino a venerdì 13 ottobre sole e caldo anomalo. Poi brusca svolta!

Ancora qualche giornata di tempo praticamente estivo in Italia, con l’alta pressione che fino a venerdì 13 ottobre garantirà prevalenza di tempo soleggiato, assenza di piogge e, soprattutto, caldo anomalo, con temperature ben al di sopra della norma e in molte località ancora praticamente estive (almeno nei valori massimi). Nei prossimi giorni temperature insolitamente alte anche in montagna, con lo zero termico che sulle Alpi rimarrà posizionato attorno ai 4000 metri.

La situazione comincerà a cambiare nel fine settimana, quando è atteso l’arrivo di una debole perturbazione (la numero 2 del mese) che riporterà un po’ di piogge al Centro-Nord e favorirà un’attenuazione del caldo, sebbene le temperature siano comunque destinate a rimanere al di sopra della norma. La prossima settimana, in base alle ultime proiezioni, è probabile che inizi una fase meteorologica più piovosa e fresca, dalle caratteristiche più autunnali rispetto a quanto visto nella prima parte di ottobre.

Le previsioni meteo per giovedì 12 ottobre

Alternanza tra sole e nuvole in gran parte del Nord, comunque senza piogge. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso: a tratti appena qualche nuvola in più sulle regioni del versante tirrenico.

Al primo mattino qualche nebbia sulle pianure del Nord, ma in rapido dissolvimento. Temperature massime con poche variazioni e sempre oltre la norma, con punte anche di 30-32 gradi. Venti per lo più di debole intensità.

Le previsioni meteo per venerdì 13 ottobre

Giornata tra sole e nuvole al Nord, in ogni caso senza piogge. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia, con qualche temporaneo annuvolamento solo su Campania e Calabria.

Temperature massime senza grandi variazioni e sempre insolitamente alte per ottobre. Venti in generale deboli.